فرودگاه امام خمینی به دلیل بی ثباتی در دولت قبل بین المللی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نشست خبری که در ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته برگزار شد، ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل، فرودگاه امام خمینی (ره) درخصوص نوسازی ناوگان هوایی کشور گفت: خرید هواپیمای دسته دوم و نو در دستور کار است با توجه به اینکه تحریم‌ها نمی‌گذارد اما ماتمام تلاشمان را برای ورود هواپیما تلاش می‌کند.

وی در ادامه از فرودگاه امام گفت: مشکلاتی در شهر فرودگاهی امام خمینی است که مرحوم قاسمی هم تاکید داشتند که توجه ویژه ای به فرودگاه امام داشته باشد فرودگاه امام از سال ۸۴ تا به امروز نگاه جدی به آن نشده است فرودگاه امام به دلیل اینکه دولت قبل به دلیل ثبات مدیریتی در فرودگاه امام خمینی نبوده و افراد سیاسی انتخاب شده است و طبق آمار طی ۱۰ سال هیج کاری انجام نشده است.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره): ظرفیت ۸ هزار متری در فرودگاه امام استفاده نمی‌شود در صورتی که فرودگاه امام باید نگاه ویژه به ان شود با توجهب اینکه ترمینال سلام ساخته شده است و موازات آن معراج‌ها ساخته می‌شود و در کنار آن باید باند دوم شمالی است که به فرود هواپیماها کمک کند و باعث ترافیک هوایی نشود در طرح جامع دو باند در قسمت شمالی داریم که فاز دوم است باید احداث شود با توجه به اینکه نیمه کاره رها شده است باید به بهره برداری برسد.

سعید چلندری درخصوص پروازهای روزانه گفت: روزانه ۱۲۰ تا ۳۰۰ پرواز مسافری در این فرودگاه انجام می‌شود و مسافرانی که از فرودگاه‌های کشورهای دیگر وارد فرودگاه می‌شوند، انتظارات ویژه و متناسب با سایر کشورها دارند.

وی افزود: به دلایل مختلف در حدود ۸ سال گدشته آنطور که باید به این فرودگاه توجه نشده و زیرساخت‌های لازم در این شهر فرودگاهی مهیا نشده است اما با توجه به رویکرد دولت سیزدهم و نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی و همچنین تأکیدات سازمان هواپیمایی، اقدامات مهمی در این شهر فرودگاهی انجام شد.

چلندری با اشاره به عملیات اعزام حجاج گفت: بیش از ۵۰ درصد از حجاج با بالاترین سطح خدمات از این فرودگاه انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۰۰ هزار نفر و بیش از ۸۹ درصد پروازهای عتبات از شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) انجام شد.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به بهره‌برداری از ترمینال سلام اشاره کرد و افزود: این ترمینال از نظر استاندارد با تمام ترمینال‌های پیشرفته در فرودگاه‌های مختلف دنیا برابر است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های فرودگاه که برخوردار از منطقه ویژه تجاری و اقتصادی است، گفت: منطقه ۲۴۰ هکتاری از این منطقه ۴ هزار هکتاری که ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی دارد، در دستور کار قرار گرفت که ۱۰۷ هکتار آن آماده بهره‌برداری است.

چلندری خاطر نشان کرد: شرکت‌های فعال بر اساس دانش بنیان و لجستیکی و های‌تک قرار است در این منطقه فعالیت داشته باشند و از این تکنولوژی‌ها نیز در این منطقه استفاده خواهد شد.

سرپرست شرکت شهر فرودگاه‌های امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد: با بیش از ۳۰ شرکت دانش بنیان به تفاهم رسیدیم و تا پایان سال بخش زیادی از این مناطق واگذار می‌شود.

وی افزود: خیلی از تجار کشور برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد در این مناطق سرمایه‌گذاری کردند و مشکل تردد به این مناطق و شهرها دارند که با آغاز فعالیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی انتطار می‌رود بخش زیادی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و های‌تک به این شهر فرودگاهی سرازیر شود.

چلنوری در ادامه گفت: با توجه به ممیزی سازمان هواپیمایی کشور که برای اخذ گواهینامه فرودگاهی انجام شده، همکاران اقدامات مورد نیاز از جمله رفع برخی خطرات حاشیه‌ای را آغاز کردند.

وی افزود: یکی از مباحث اصلی، بهسازی باند اصلی فرودگاه است که فراخوان و انتخاب پیمانکار انجام شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

چلندری خاطر نشان کرد: با احداث ترمینال سلام در قسمت جنوبی باند فرودگاه، احداث باند دوم شمالی را در دستور کار قرار دادیم که به زودی عملیات احداث آن که بیش از هزار میلیارد تومان است آغاز می‌شود.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست احداث دارد که ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن از منابع شهر فرودگاهی و مابقی از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود.

چلندری تاکید کرد: با توجه به پتانسیل منطقه آزاد، مطالعات فاز دوم و طرح جامع فرودگاه به اتمام رسیده و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب رسیده است. به همین منظور مذاکرات با چندین کشور خارجی برای احداث فاز دو فرودگاه شامل یک ترمینال ۴۱۰ هزار متری را آغاز کردیم.

وی افزود: با ۲ کشور خارجی و ۴ شرکت داخلی در حال انجام مذاکرات هستیم تا قبل از پایان سال به انعقاد قرارداد و عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

به گفته چلندری، عملکرد ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد ۱۳۴ درصد رشد جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم که البته سال گذشته هنوز به طور کامل از بحران کرونا حارج نشده بودیم.

وی افزود: تعداد ۷.۵ میلیون مسافر هواپیمایی در پایان سال ۱۴۰۱ پیش‌می‌شود.

وی در ادامه نشست خبری درباره فاز دوم ترمینال فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این پروژه توسط ۳ مشاور داخلی و یک مشاور هلندی در سنوات قبل مطالعه شده و به تصویب رسیده است.

چلندری ادامه داد: با ۹ شرکت خارجی مذاکره کردیم و با ۲ شرکت از این‌ها تفاهم‌نامه امضا کردیم. ۴ شرکت داخلی هم اعلام آمادگی کردند که توانمندی آن‌ها در حال ارزیابی است.

وی خاطر نشان کرد: مدل تأمین مالی و ساخت فرودگاه باید مشخص شود و در همین خصوص جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است.

این مقام مسئول گفت: در حال حاضر ۱۱ شرکت هواپیمایی داخلی و ۲۳ شرکت هواپیمایی خارجی در حال عملیات پروازی در فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات هواپیماهای داخلی این است که گاهی باید پرواز خالی داشته باشد و این صرفه اقتصادی برای ایرلاین‌ها ندارد و باید بخشی از پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل شود تا برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.