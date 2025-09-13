بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا در فکر توقف همیشگی پرواز به اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از TRT، مایکل اولیری، مدیر عامل شرکت هواپیمایی رایان ایر، که بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا محسوب می‌شود، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد فعالیت در رژیم‌صهیونیستی را کنار بگذارد.

وی از جمله دلایل این تصمیم را اختلاف با مقامات اسرائیلی بر سر هزینه خدمات فرودگاهی و شرایط نامناسب پیش آمده برای مسافرت‌های هوایی در سرزمین‌های اشغالی ناشی از تداوم جنگ در غزه عنوان کرده است.

اولیری همچنین به رفتار بد مقامات فرودگاهی اسرائیل با این شرکت اشاره کرد و گفت به احتمال زیاد ما دیگر در اسرائیل فعالیت نخواهیم داشت.

این شرکت به خاطر نگرانی‌های امنیتی از چند هفته پیش پروازهای خود را با مبدأ یا مقصد سرزمین‌های اشغالی لغو کرده و گفته بود که این پروازها از روز ۲۵ اکتبر دوباره برقرار می‌شود.

نکته حائز اهمیت و چیزی که بسیاری از خبرگزاری‌ها به آن اشاره نکرده‌اند اینکه به خاطر حملات نیروهای مقاومت یمنی به فرودگاه بن گوریون تل آویو، به عنوان اصلی ترین مرکز ورود و خروج هوایی به سرزمین‌های اشغالی، ترمینال فرعی این فرودگاه مدتی است که بسته شده و همه شرکت‌های هواپیمایی حالا مجبور هستند از سالن ترمینال اصلی این فرودگاه استفاده کنند و به همین خاطر باید هزینه بیشتری را به مقامات فرودگاهی اسرائیل بپردازند.