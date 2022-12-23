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۲ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۱۸

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها

افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها

معاون راهبری شبکه گاز کشور از افزایش میزان محدودیت گازرسانی به صنایع با ادامه روند صعودی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ غلامرضا کوشکی گفت: با ورود جبهه جدید هوای سرد، میانگین مصرف روزانه گاز در هفته گذشته حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب بوده و دیروز به ۵۸۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: آن طور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده دمای هوا به حداقل میزان خود می‌رسد و پیش بینی می‌شود که مصرف گاز بخش خانگی نیز به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب برسد که منجر به افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر کارخانجات سیمان نسبت به تابستان ۷۰ درصد محدودیت دارند، صنایع پتروشیمی حدود ۳۵ درصد محدود شدند و برای صنایع فولاد نیز، حدود ۵۰ درصد محدودیت اعمال کرده ایم.

کد مطلب 5662741

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