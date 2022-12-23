به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ غلامرضا کوشکی گفت: با ورود جبهه جدید هوای سرد، میانگین مصرف روزانه گاز در هفته گذشته حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب بوده و دیروز به ۵۸۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: آن طور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده دمای هوا به حداقل میزان خود می‌رسد و پیش بینی می‌شود که مصرف گاز بخش خانگی نیز به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب برسد که منجر به افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر کارخانجات سیمان نسبت به تابستان ۷۰ درصد محدودیت دارند، صنایع پتروشیمی حدود ۳۵ درصد محدود شدند و برای صنایع فولاد نیز، حدود ۵۰ درصد محدودیت اعمال کرده ایم.