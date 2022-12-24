ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی خوسف در مورد بحران ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ایمانی صبح شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خوسف بیان کرد: اگر پیش بینیها قبل از وقوع بحران انجام شود، به مراتب زحمت و هزینهای کمتر برای همه ادارات و ارگانها ایجاد میکند.
وی بر تکمیل بانک اطلاعاتی خوسف تاکید کرد و گفت: همچنین خواستاریم آسیبهای موجود شناسایی و هشدارهای ایمنی جدی گرفته شود.
ایمانی با تاکید بر اینکه باید متولیان امر تجهیزات ایمنی را با هدف بهبود و رفع نواقص احتمالی به طور مستمر بررسی کنند، اظهار کرد: همچنین استفاده از ظرفیت رزمایشها، شناسایی نقاط امن ادارات و مدارس و پیش بینی مکان اسکان اضطراری در زمان حوادث مورد تاکید است.
فرماندار خوسف هفته ایمنی و کاهش بلایای طبیعی را فرصت مناسبی برای ارتقا آگاهی عمومی و شاخصهای ایمنی در برابر زلزله دانست و افزود: نیازمندیم آسیبها شناسایی شده و در راستای رفع نواقص اقدامات لازم صورت گیرد.
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