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۳ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

فرمانده مرزبانی بوشهر:

محموله بزرگ کالای قاچاق در بندر دلوار توقیف شد

محموله بزرگ کالای قاچاق در بندر دلوار توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از ۴۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندر دلوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و مقابله با قاچاقچیان، مرزبانان پست کنترل دلوار موفق شدند در بازدید از یک فروند لنج باری حامل کالای قاچاق شناسایی کنند.

وی بیان داشت: از شناور توقیفی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۳۰۰ ثوب پوشاک و چهار هزار و ۷۵۰ عدد لوازم جانبی تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ شرفی ضمن اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، گفت: ارزش ریالی محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند، تأکید کرد: قاچاق کالا موجب ضربه به اقتصاد کشور خواهد شد که در این راستا مرزبانان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

کد مطلب 5663599

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