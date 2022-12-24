محموله بزرگ کالای قاچاق در بندر دلوار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و مقابله با قاچاقچیان، مرزبانان پست کنترل دلوار موفق شدند در بازدید از یک فروند لنج باری حامل کالای قاچاق شناسایی کنند.

وی بیان داشت: از شناور توقیفی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۳۰۰ ثوب پوشاک و چهار هزار و ۷۵۰ عدد لوازم جانبی تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ شرفی ضمن اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، گفت: ارزش ریالی محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با بیان اینکه قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند، تأکید کرد: قاچاق کالا موجب ضربه به اقتصاد کشور خواهد شد که در این راستا مرزبانان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.