به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه در شهرستان اهواز تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

بر این اساس در روز دوشنبه پیکر مطهر شهید گمنام از منطقه گلستان به بلوار کارگر و سپس به سوی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ساختمان امام رضا (ع) راس ساعت ۱۴ ظهر تشییع خواهد شد.

همچنین در روز سه شنبه ششم دومین پیکر مطهر شهید گمنام از حوزه بسیج شهر الهایی به سمت یادمان شهدای گمنام رأس ساعت ۹ صبح تشییع می‌شود.

همچنین در روز چهارشنبه سومین پیکر مطهر شهید گمنام از بلوار پاسداران به سمت شرکت ملی حفاری ایران رأس ساعت ۹ صبح تشییع خواهد شد.