حمید کیاروستا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سومین روز از فصل زمستان با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی و همچنین بارش برف در سطح استان البرز عوامل ستاد مدیریت بحران شهر گلسار به حالت آمادهباش درآمدند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در صورت ادامه بارش برف، ممکن است برخی معابر مسدود شود و امکان تردد برای شهروندان دشوار باشد، معاونت خدمات شهر بر اساس وظایف و اولویتها و سیاستهای کاری خود، عملیات نمکپاشی، برفروبی و پاکسازی معابر را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
شهردار گلسار متذکر شد: شهروندان میتوانند هرگونه انسداد معابر شهری را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند و همچنین برای دریافت اطلاعات از وضعیت جادهای با شماره ۱۴۱ تماس حاصل کنند.
نظر شما