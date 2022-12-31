به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر شنبه در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه‌های بیمارستانی استان البرز و بازدید از آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت تکمیل بیمارستان دولتی فردیس (شهید سردار قاسم سلیمانی) ضمن اخذ گزارش در خصوص پروژه‌های بیمارستانی «به آفرین و سردار قاسم سلیمانی» در شهرستان فردیس و بیمارستان دولتی کمالشهر در شهرستان کرج، دستورهای لازم را جهت تسریع در روند امور صادر کرد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز انتقال خون و بانک خون در شهرستان فردیس، گفت: برای این منظور از شورای اسلامی شهر و شهرداری فردیس انتظار می‌رود که طی همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی استان نسبت به ایجاد ساختمان این مرکز اقدام کنند.

عبداللهی افزود: تمامی شهرداری‌های استان باید اعتبارات حاصل از ارزش افزوده را در راستای عمران و آبادانی شهرها مورد استفاده قرار دهند.

وی ادامه داد: باید ضمن برنامه ریزی براساس زمانبندی دقیق، پروژه‌های نیمه کاره شهری تکمیل شود و پروژه‌های مؤثر بمنظور رفاه و آسایش مردم طراحی و اجرایی شود.

استاندار البرز گفت: با توجه به اراده‌ای که در جهت تکمیل پروژه قطار شهری کرج شکل گرفته، درصدد هستیم که ادامه خط دو قطار شهری را به فردیس برسانیم و برای این منظور باید شهرداری فردیس پیگیری و جدیت ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: با این اقدام می‌توانیم بار بزرگی از ترافیک داخلی فردیس را کاهش دهیم.

همچنین استاندار البرز از چند پروژه شهری فردیس و محل‌های پیش بینی شده جهت احداث آرامستان برای این شهرستان دیدن، کرد.