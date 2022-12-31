حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته پنج بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند و سه نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر هفت بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که خوشبختانه هیچ‌کدام از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری نیستند.

وی از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۲ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در استان بوشهر از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون به ۱۰۸ هزار و ۶۵۹ نفر رسیده است.