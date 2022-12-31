حضور موفق ابابیل ۵ در رزمایش ذوالفقار ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مراحل عملیاتی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، پهپادهای انهدامی و رزمی آرش، باور و ابابیل ۵ با پرتاب از عرشه ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «سهند» و پرواز از پایگاه پهپادی ارتش در منطقه غرب از فواصل دوردست، اهداف ساحلی را منهدم کردند.

در این مرحله که انواع پهپادهای تهاجمی، شناسایی و رهگیر مشارکت داشتند، پهپاد تهاجمی ابابیل ۵ که به تازگی به یگان پهپادی نیروی دریایی پیوسته است، برای اولین بار در رزمایش سالانه ارتش شرکت و توانست با شلیک بمب قائم به خوبی و با موفقیت اهداف خود را در دریا منهدم کند.

همچنین، پهپادهای شناسایی رزمی کمان ۱۲ نیروی هوایی ارتش از یکی از پایگاه‌های پهپادی ارتش در جنوب غرب کشور در رزم مشترک پهپادی عملیات شناسایی، رهگیری و مقابله با نیروها در نقش مهاجم را اجرا کردند.

این پهپادها قابلیت انجام انواع عملیات در شرایط مختلف جوی را داشته و ضمن توانایی اجرای پرواز جمع(swarm) قادر هستند فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، عملیات ترکیبی، فریب اطلاعاتی، مراقبت، هدف‌یابی، جنگ الکترونیک، شنود و رهگیری، انهدامی و سرکوب سامانه‌های پدافندی را اجرا کنند.

بمب قائم گونه‌ای از بمب‌های هدایت شونده مینیاتوری است که می‌توان آن را توسعه یافته خانواده بمب‌های سدید دانست. این بمب به دو نوع سرجنگی اپتیکی و حرارتی مجهز است و در حال حاضر بر روی پهپادهای مهاجر ۶، ابابیل ۴ و ۵ و کمان ۱۲ نصب می‌شود.

امیر سرتیپ شیخ سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با بیان اینکه رزمایش، آزمایشگاه آموزش‌ها است، تاکید کرد: رصد تهدیدات با هدف کسب اشراف اطلاعاتی در حوزه‌های مأموریتی و ارتقا مهارت کارکنان در طرح‌ریزی و بکارگیری توانمندی‌ها و تعیین کفایت طرح‌های عملیاتی در پاسخ به تهدیدات، از اهداف اصلی این رزمایش است.

وی افزود: امنیت پایدار محصول برخورداری از توان خلق امنیت و تجسد آن در سیمای ملت است که جز با خودباوری ایجاد نمی‌شود. رزمایش به منظور هم‌افزایی قدرت با تلفیق توانمندی‌های مختلف و ترکیب هنرمندانه داشته‌ها برای کسب خواسته هاست.

سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش در پایان با تأکید بر اینکه نمایش گوشه‌ای ازتوانمندی‌های عملیاتی و دفاعی، ابزاری است برای ایجاد بازدارندگی و نمایش اقتدار یک ملت، اذعان داشت: نمایش توانمندی‌های نظامی با کارکرد ایجاد امید در مردم به سبب حس اعتماد به نیروهای مسلح برای کفایت دفاع از خود است.