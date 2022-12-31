به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دو روزه ستایشگران و شاعران اهل بیت (ع) با عنوان جان فدا با حضور حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی و احمد واعظی رئیس کانون مداحان کشور در استان کرمان برگزار شد.

نباید اجازه دهیم حاج قاسم اسطوره‌ای برای کتاب‌ها شود

حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در این مراسم با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی به این دلیل که چیزی را برای خودش نمی‌خواست در زمان حیاتش در میان مردم ایران و جهان شناخته شد و بعد از شهادت نیز آن مراسم تشییع عظیم برایش رخ داد اظهارداشت: او دنبال القاب و اثبات خودش نبود و هر آنچه داشت برای اسلام می‌خواست و تا موقعی که زنده بود، برای اسلام تلاش می‌کرد. بنابراین خداوند نیز به خاطر این اخلاص، محبت او را در دل‌ها انداخت.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم که حاج قاسم به اسطوره‌ای تبدیل شود که صرفاً در کتاب‌ها بتوان او را یافت مانند کاری که با شهید بهشتی یا شهدای دوران دفاع مقدس مانند شهید همت شد، گفت: آن‌ها اسطوره‌هایی شدند که صرفاً در مجالس تمجید می‌شوند. مردم کنونی، آن حس مردم اول انقلاب به شهید بهشتی ندارند و انتقال این احساس نیازمند یک هنر است.

باباخانی افزود: هم‌اکنون ۳ سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی گذشته است آیا برای انتقال این احساس به نوجوانان و دانش‌آموزان و یا تبیین زندگی حاج قاسم برای آنان کاری کردیم؟ کمتر داریم به سمتی می‌رویم که حاج قاسم برای همایش‌ها باقی بماند. در سال‌های نخست هر فردی از هر صنفی حتی غیرمسلمانان کشور نسبت به حاج قاسم احساس داشتند.

هنر خود را به میدان آورید تا حاج قاسم برای همه اقشار بماند

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در پیشنهاد به ستایشگران و شاعران در خصوص حاج قاسم سلیمانی گفت: هنر خود را در خدمت انتقال این احساس بیاورید تا حاج قاسم برای همه اقشار مردم حفظ شود. باید تلاش کنیم حاج قاسم توسط تریبون‌های رسمی روایت نشود و آحاد مردم حس خود را نسبت به این شهید بیان کنند. باید مردم با سلایق خود حس‌شان از حاج قاسم را بیان کنند.

وی گفت: هیأت‌های مذهبی و گروه‌های فرهنگی باید در حد خودش برای حاج قاسم هرچند یک کار کوچک هم انجام دهند. ایستگاه صلواتی بزنید یا نذری به یاد حاج قاسم دهید. مردم را تشویق و ترغیب کنید تا به سمت گرامیداشت یاد حاج قاسم بروند زیرا همه ما مرهون او هستیم.

باباخانی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم فرهنگ حاج قاسم را آیندگان منتقل کنیم حتماً شامل این بیان الهی می‌شویم که «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ» یعنی مورد قهر الهی قرار می‌گیریم، گفت: محبت حاج قاسم در دل مردم جای گرفت. علاقه به این قهرمان ملی و کسی که جان خود را برای مردم فدا کرد همچنان وجود دارد و شما باید مردم و جوانان را پای این حرکت بیاورید تا به روش و سلیقه خودشان کاری برای حاج قاسم کنیم.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: جریان هیأت و شاعران کشور اگر به این موضوع گره بخورند که الحمدلله تاکنون هم سربلند بودند و این از میزان آثار و اشعار تولید شده برای حاج قاسم سلیمانی مشهود است، می‌توان قدم‌های بزرگی برای انتقال این حسن و فرهنگ برداشت.

بالاترین مرتبه روضه شهید پروری است

در ادامه حجت‌الاسلام محمد مهدی دیانی عضو هیأت امنای مؤسسه روایت سیره شهدا سخنران بعدی این مراسم بود که اظهارداشت: حاج قاسم سلیمانی می‌فرمود کسی که بتواند درباره شهید صحبت کند یا برای او بخواند، باید فخر کند. روضه امام حسین بدون مفهوم شهادت، روضه‌ای در اندوه و غم است اما شهادت ظلم ستیزی و انتقام طلبی را به ارمغان می‌آورد. پرداختن به مفهوم شهادت برای مستمع هدفگذاری و حرکت ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه کمترین اثر یک روضه پاک شدن افراد است اما بالاترین مرتبه آن شهیدپروری است، گفت: افراد در روضه پرده‌ها از مقابل چشمشان کنار می‌رود و عاشق شهادت می‌شوند. حاج قاسم از این ظرفیت بیشترین بهره را می‌برد تا از روضه استفاده کند.

دیانی با بیان اینکه هنوز در هیأت‌ها برخی گلایه می‌کنند چرا در روضه از شهیدان می‌گوئید گفت: اصل روضه سیدالشهدا برای این است که انسان به مرحله رشد برسد. مقام معظم رهبری می‌فرماید از شهدا حرف زدن، یک عنصر اصل ی روضه‌خوانی‌هاست. اگر مفقوده باشد، شما باید دنبالش بگردید تا پُر شود.

این عضو هیأت امنای مؤسسه روایت سیره شهدا اضافه کرد: رهبری در این خصوص می‌فرمودند اگر ما یکی از این شهدا را ما قبل از انقلاب داشتیم تا درباره‌اش صحبت کنیم، دل‌ها دگرگون می‌شد. ما قبل از انقلاب می‌خواستیم درباره انقلاب، جهاد و … صحبت کنیم تا شور ایجاد شود و برای امام یار جمع شود، از ابوذر و مقداد و… می‌گفتیم. ایشان مثال زدند مانند کاوه و فرمودند: او کسی بود که در قنوت نمازش پشت سر من برای شهادت دعا می‌کرد و من صدایش را می‌شنیدم. او معلم ما شد.

وی با بیان اینکه ما الان حدود ۳۰۰ هزار شهید داریم که یکی از آن‌ها مانند شهید حاج قاسم سلیمانی دنیا را تکان داده است، گفت: اگر از این فرصت‌ها استفاده نکنیم ضرر خواهیم کرد. رهبری درخصوص حاج قاسم فرمودند این مرد کسی است که بارها بارها خود را در معرض شهادت قرار داد.

دیانی ادامه داد: در روضه‌خوانی به لحظه‌ای می‌پردازیم که حضرات اهل بیت (ع) خود را در معرض شهادت قرار دادند. این شهیدان سال‌ها خود را به عشق اهل بیت در معرض شهادت قرار می‌دادند.

در حاشیه این دیدار ستایشگران و شاعران حاضر بر مزار سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا کردند و با آرمان‌های او تجدید عهد کردند. همچنین آنان در بیت‌الزهرا محل برپایی مجالس عزاداری فاطمیه او نیز حاضر شدند. در بیت‌الزهرا احمد واعظی مداح اهل بیت (ع) به مرثیه‌خوانی پرداخت.