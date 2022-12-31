به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان عصر شنبه در مراسم سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در حسینیه اعظم برازجان اظهار داشت: در اغتشاشات اخیر به غیر از مردم که خوش درخشیدند، نیروی انتظامی نیز عملکرد بسیار خوبی داشت.

وی اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد از جوانانی که در این صحنه‌ها حضور داشتند، فرزندان ما بودند که تحت تأثیر هزاران علل قرار گرفتند و وارد صحنه شدند که حسابشان از اغتشاشگران جدا است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرده عده قلیلی نیز در این اغتشاشات وحشیانه حمله کردند و مأمور نیروی انتظامی و بسیجی را به شهادت رساندند.

وی با بیان این سوال که آیا ریشه این اغتشاشات مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده یا نه خاطرنشان کرد: یک نفر هم در شهر شعار اقتصادی نداد و اگر به خاطر مسائل اقتصادی بود چرا شعار اقتصادی سر ندادند.

نبویان با اشاره به طراحی و فشار این اغتشاشات از خارج کشور بوده است، افزود: اغتشاشگران وحشیانه حمله کردند، بانک آتش زدند، چرم امام رضا، پرچم امام حسین و پرچم حضرت زهرا را به آتش کشیدند و قرآن و مسجد را آتش زدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اغتشاشگران در این جریانات اخیر پرچم ایران را هم آتش زدند و مشخص است که ملی‌گرا هم نیستند.

وی با اشاره به تاکید قرآن بر حمایت از مظلومان و قرار دادن عمل صالح در کنار نماز و دیگر اعمال، تصریح کرد: مقابله با آمریکا و ظالم دستور صریح قرآن است.

نبویان با اشاره به اینکه آمریکا قبل از انقلاب حامی حکومت پهلوی بود و می‌خواست او را نگه دارد، افزود: بعد از انقلاب هم تلاش کرد با تهدید، کودتا، جنگ، تحریم و دیگر ابزار این نظام را سرنگون کند ولی نتوانست.

وی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نماد و الگوی شکست دادن آمریکا است، ادامه داد: حرکت‌های آمریکایی واکنشی به شکست‌های مکرر آنها از مردم ایران است. اغتشاشات اخیر هم واکنشی به پیروزی‌های مردم ایران بوده است.