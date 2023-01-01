ابتلای ۱۶ برابری به سویه جدید در واکسن نزده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در گفتگوی ویژه خبری که شب گذشته با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد، به جلسه روز گذشته ستاد ملی کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که سویه جدیدی که بخش‌هایی از دنیا را درگیر موج جدید کرده و در کشور ما هم مشاهده شده، این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک کشور ما هم دچار پیک موج هشتم شود، جلسه ستاد ملی کرونا بعد از یک وقفه چند هفته‌ای روز گذشته تشکیل شد، برای اینکه تمهیدات و مقدمات لازم برای مقابله هر چه بهتر با موج جدید اندیشیده شود.

وی افزود: در این جلسه گزارشی از وضعیت بیماری در دنیا و در ایران داده شد و نهایتاً تصمیماتی گرفته شد که اطلاع رسانی شود. مهم‌ترین آن تصمیمات این بود که تاکید شود بر رعایت پروتکل‌ها توسط مردم، استفاده از ماسک به خصوص در محیط‌های سربسته، محیط‌های دانشگاهی، در کلاس‌ها، شستشوی دست‌ها و رعایت فاصله اجتماعی و هم تاکید شود بر تزریق دوز یادآور کرونا، آنهایی که دوز یادآور را تزریق نکردند، دوز سوم یا چهارم را حتماً تزریق کنند به خصوص افراد بالای ۱۸ سال که بیشتر از ۶ ماه از تزریق دوز واکسیناسیون آنها گذشته و به خصوص آنهایی که بیماری زمینه‌ای دارند.

رئیس زاده ادامه داد: از دیگر بحث‌هایی که تاکید شد آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه احتمالی با موج جدید بیماری بود، لازم است که همکاران ما در سراسر کشور در مراکز درمانی تمهیداتی را بیاندیشند. نکته مهم بحث نیروی انسانی آماده و با نشاط برای تأمین درمان مردم که اصل اولی است که ما نیاز داریم، تجهیزات بیمارستانی، لوازم مصرفی، تخت‌های بستری و همه مقدماتی که در موج‌های قبلی هم تجارب آن در کشور وجود دارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: همکاران ما تجارب موج‌های هفت گانه قبلی را دارند، لازم است بعد از وقفه چند ماهه‌ای که داشتیم و اوضاع آرام بود، حتماً آمادگی‌ها بازبینی شود، بحث امنیت مرزها و کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور در مرزها تاکید شد، به خصوص با توجه به تعطیلات سال نو میلادی، در سال ۹۸ هم ما مصادف با تعطیلات سال نو تقریباً شروع این موج را داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که در کشورهای اروپایی و آمریکا ویروسی که می‌چرخد آیا همین نوع است که وارد کشور ما شده یا خیر، گفت: بله همین نوع ویروس است که در کشور ما هم مشاهده شده، مسافرت‌های سال نو میلادی قطعاً به چرخش بیشتر این ویروس کمک خواهد کرد که لازم است هم مردم و هم مسئولین مقدمات لازم را بیاندیشند که به سلامت از این موج عبور کنیم.

عضو ستاد ملی کرونا به موضوع کنترل مرزها اشاره کرد و افزود: مبادی مهم هستند، چون چرخش ویروس قطعاً از خارج از کشور توسط مسافرینی است که وارد کشور می‌شوند.

وی درباره عارضه قلبی در سویه جدید، گفت: در سویه دلتا و موج قبلی، شواهدی وجود داشت به خصوص در اطفال، درگیری‌های قلبی را مشخصاً ارتباط دادند به ویروس کرونا. در کشور ما هم مواردی را داشتیم که مشخصاٌ بیماری‌های قلبی هم وجود داشت که در بزرگسالان در کشور ما علائم قلبی خیلی شایع نبود. نمی‌شود به طور قطع رد کرد علائم شایع و برجسته‌ای در واقع علائم قلبی در موج‌های قبلی وجود نداشت در موج جدید هم که خیلی مطالعات هنوز مطالعات قابل استنادی موجود نیست یا یک خبر قطعی را دال بر ارتباط بیماری‌های قلبی با این ویروس را اعلام کرد.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: اوایل بحث کرونا واکسن در اختیار نبود، بنابراین همه دنیا مجبور بود که تا جایی که می‌شود از ابتلاء جلوگیری شود، بنابراین بحث رعایت پروتکل‌ها، فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از چرخش ویروس شاید مهم‌ترین اقدامی بود که جامعه بشری می‌توانست انجام دهد. الان که واکسن وجود دارد و کشورمان به لطف خدا یکی از کشورهایی است که پوشش واکسیناسیون بسیار خوبی دارد، الان تاکید بر واکسیناسیون است. در همه زمان همه این بحث‌ها مهم است، یعنی هم جلوگیری از گردش، یک دوره‌ای، چون واکسن نبود تکیه بر آن بحث‌ها بود و چاره‌ای نداشتیم، الان، چون واکسن در اختیار داریم قطعاً تزریق واکسن مهم‌ترین استراتژی است که وجود دارد، در همین سویه جدید هم مطالعه شده آنهایی که واکسیناسیون دو دوز کامل بود نسبت به آنهایی که اصلاً واکسن نزده بودند، ۱۶ برابر کمتر یا به عبارت دیگر آنهایی که واکسن نزده اند به همین سویه جدید میزان ابتلایشان ۱۶ برابر بیشتر بوده است.

وی افزود: آمار دوز اول ۷۷ درصد، دوز دوم ۶۹ درصد، نکته‌ای خیلی مهم و مورد نیاز است آمار واکسیناسیون دوز سوم را باید داشته باشیم، ولی الان نه تا جایی که خاطر دارم سامانه فعالی برای اینکه کسی دوز سوم را نزده به سراغ او برویم، نداریم.