محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوداگری و دلالی یک آسیب مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که نمایندگان مجلس برای رفع آن دغدغه دارند.

نماینده بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان؛ گرمه و جاجرم ادامه داد: متأسفانه بخشی از صعودهای قیمتی در طلا، خودرو، زمین و ارز به دلیل عدم وجود قوانین مناسب در این حوزه است که باعث شده نقدینگی به این سو سوق داده شود.

وی افزود: از سوی دیگر رفع فرهنگ غلط سوداگری که هیچ نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد یک وظیفه مهم دولت و مجلس قلمداد می‌شود.

وحیدی گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند از سوادگری سرمایه داران در فضاهای غیر شفاف جلوگیری کند و این امر سبب خواهد شد با گرایش نقدینگی به سوی تولید، شاهد رشد بازار مولد باشیم.

وی بیان کرد: یقیناً به دنبال تصویب این طرح خواهیم بود تا دارایی‌های مردم حفظ شود و عده‌ای قلیل با دلالی نتوانند یک شبه بخشی از سرمایه مردم را از بین ببرند.