دستگاه قضایی مجدانه پیگیر پرونده ترور شهید سلیمانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی به‌مناسبت ۱۳ دی‌ماه، «روز جهانی مقاومت» و سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین»

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلً

برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملاً وفا کردند، پس برخی پیمان خویش گزاردند و برخی به انتظار (فیض شهادت) مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند-سوره شریفه احزاب – آیه مبارکه ۲۳

سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی یادآور مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های ایشان و همرزمان شهیدشان است که با دست شستن از دنیا و تمامی متعلقات آن، به عنوان محور جبهه مقاومت در مسیر حق قدم گذاشتند و برای پیروزی حق بر باطل حتی از حیات دنیوی خود نیز گذشتند.

بدون شک امنیت موجود در کشور و حتی منطقه مرهون مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهید سلیمانی و همرزمان ایشان است و از این حیث این شهید بزرگوار به‌معنای واقعی کلمه «مجاهد فی‌سبیل الله» محسوب می‌شود که با گذر از قید و بند حیات دنیوی، مصداق عینی آیه ۱۶۹ سوره آل عمران (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده‌اند (به حیات ابدی و) در نزد خدا متنعّم خواهند بود.) هستند.

ضمن گرامی‌داشت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید می‌شود که دستگاه قضائی به‌عنوان متولی اجرای عدالت در جامعه، مجدانه پیگیر پرونده ترور این شهید بزرگوار و همراهان ایشان خواهد بود و تا اجرای عدالت از پای نخواهد نشست.

علی القاصی

رئیس کل دادگستری استان تهران