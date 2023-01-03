رفتار و منش شهید سلیمانی الگوی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با گرامیداشت سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی دارای شاخص‌های و ویژگی‌های زیادی بود که ولایتمداری، اخلاص و در کنار مردم بودن از برجسته‌ترین و بارزترین آنها است.

صفری با بیان اینکه سیدالشهدای جبهه مقاومت حامی مظلومان و مستضعفان و آزادی خواهان جهان بود گفت: ویژگی‌ها، رفتار و منش و کردار این شهید بزرگوار باید الگوی مسئولان قرار گیرد.

رئیس شورای اداری گناوه بیان کرد: اقتدار و قدرت و توان ایران اسلامی یکی از ابعاد وجودی مکتب شهید سلیمانی است و باید با افتخار از نام این شخصیت بزرگ یاد کنیم و پند بگیریم.

وی گفت: مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برنامه شهادت سردار شهید سلیمانی حضوری باشکوه داشته باشند.

اهتمام به اقامه نماز در ادارات

وی با تاکید بر برپایی نماز در ادارات اظهار داشت: نسبت به اقامه نماز در ادارات شهرستان اهتمام جدی شود و مسئول هر اداره، مسئولیت اقامه نماز در آن اداره را برعهده دارد.

فرماندار گناوه افزود: برگزاری نماز جماعت هر هفته یک روز و در یکی از ادارات شهرستان با محوریت امام جمعه انجام شود.

وی با اشاره به در پیش بودن بهمن ماه و دهه مبارک فجر گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های قابل افتتاح و اجرایی را در حوزه کاری خود را در این دهه مشخص و تا هفدهم همین ماه به صورت مکتوب به فرمانداری ارائه کنند.

آمادگی دستگاه‌های شهرستان گناوه در پی هشدار هواشناسی

رئیس شورای اداری گناوه با اشاره به هشدارهای هواشناسی برای روزهای آینده گفت: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان بوشهر و احتمال بارش باران شدید تا پایان هفته، همه دستگاه‌های امداد رسان از جمله اداره بندر، شهرداری‌های گناوه و ریگ، راهداری، پلیس راه، گمرک، شیلات تا خروج این سامانه در حالت آماده باش هستند.

فرماندار گناوه گفت: مرخصی تمامی مدیران شهرستان لغو و تا زمان خروج سامانه بارشی در منطقه حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در شرایط بحرانی در حوزه‌های خود حضور داشته باشند و به عشایر و روستاییان، گردشگران اطلاع رسانی شود که در مسیرهای رودخانه‌ها و آب راه‌ها قرار نگیرند.

فرماندار گناوه با اشاره به در پیش بودن دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر در بهمن ماه جاری گفت: مسئولان ادارات و دستگاه‌های این شهرستان طرح و برنامه‌های مهم پیشنهادی در حوزه کاری خود را، تهیه و به فرمانداری ارائه دهند تا پس از جمع بندی در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور مطرح و ارائه شود..

رئیس شورای اداری گناوه بیان کرد: سفر رئیس جمهور در دور اول به استان بوشهر برکات خوبی به همراه داشت که باید از این فرصت گرانبها در سفر دوم نیز نهایت استفاده را در جهت پیشرفت و توسعه منطقه به کار ببریم.