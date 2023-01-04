بیش از ۷ هزار امدادگر بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولیپور، با اشاره به این که طبق قانون مدیریت بحران کشور، جمعیت هلالاحمر در شرایط بروز حوادث، سوانح طبیعی و غیرطبیعی، مسئولیت امداد و نجات آسیب دیدگان را بر عهده دارد، گفت: در همین راستا با ایجاد پایگاههای امداد و نجات باید تعداد متناسب نیروی کادر و ثابت متخصص و پاسخگو برخوردار باشد که به دلایل گوناگون ساختار پایگاههای موصوف تکمیل نشد. به همین علت و برای رفع این نقیصه، با توجه به لزوم اجرای تکالیف واگذار شده از سوی دولت، نسبت به جذب و آموزش افراد داوطلب علاقمند و توانمند برای مراقبت، امدادرسانی و پاسخگویی مناسب در سوانح گوناگون اقدام شده است.
وی با اشاره به این که در سنوات گذشته، با وجود بهره مندی از خدمات شبانه روزی نیروهای امدادی تخصصی داوطلب در جمعیت هلالاحمر، حداقل شرایط و تسهیلات مورد نیاز، مانند بیمه امدادگران و نجاتگران فراهم نشد؛ و امدادگران با کمترین امکانات حمایتی و حقالزحمه، در شرایط سخت خدمت ارائه دادند؛ این در حالی است که در صورت بروز حادثه، هیچ حمایتی از آنهاانجام نمیشد.
ولیپور با توضیح این که با دستور و پیگیری رئیس جمعیت، از شهریور ماه ۱۴۰۱، قرارداد بیمهای امدادگران و نجاتگران منعقد شد، افزود: پس از آن، امدادگرانی که مایل و فعال اند، بسته به میزان شیفت و همکاری که جمعیت هلال احمر در طول ماه دارند، حداقل ۴ و حداکثر ۱۰ شیفت ۲۴ ساعته، مشمول بیمه میشوند.
رئیس سازمان امداد و نجات عنوان کرد: بانوان امدادگر و نجاتگر نیز، در صورت گذراندن ۸ شیفت کاری ۱۲ ساعته در ماه، مشمول مزایای بیمه مذکور هستند. اقدامیکه حداقل در بیست سال گذشته با ابلاغ تکالیف حاکمیتی به جمعیت باید در دستور کار قرار میگرفت و اجرایی میش اما اتفاق نیفتاد.
ولیپور با اشاره به این که برخی از امدادگرانی که با جمعیت هلالاحمر همکاری میکنند، پیش از این، از بیمه برخوردار بوده اند، گفت: با توجه به آمار در ماه جاری (دیماه)، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ امدادگری که فرم خوداظهاری مشمولیت بیمه را تکمیل کرده اند و از شرایط بیمه شدن برخوردار بودند، مشمول این خدمات بیمهای شدند.
وی ادامه داد: بیمه اجتماعی و درمانی، حداقل امکان و مزایایی است که در برهه کنونی توسط جمعیت هلالاحمر پیگیری و ارائه شده است؛ چرا که کار امدادگران و نجاتگران پرمخاطره است و ایثارگرانه در سطح کشور مشغول فعالیت اند؛ و با این اقدام در حال حاضر خود و خانواده تحت تکفل این عزیزان میتوانند از مزایای درمانی، سنوات خدمت، بیمه از کار آفتادگی و سایر مزایای تعریف شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند شوند. اتفاقی که پیش از این و قبل از انعقاد قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی ممکن نبود.
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