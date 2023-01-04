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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۸:۰۳

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای هوا در گلستان به بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد می رسد

دمای هوا در گلستان به بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد می رسد

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: با تقویت جریانات جنوبی شاهد افزایش دما در گلستان خواهیم بود و بیشینه دما به ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با تقویت جریانات جنوبی در منطقه، افزایش دما به ویژه در نیمه شرقی گلستان، همچنین کاهش رطوبت و وزش باد شدید مخصوصاً در ارتفاعات استان اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بر این اساس افزایش پتانسیل حریق در جنگل‌ها هم وجود دارد لذا مردم از برافروختن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی گلستان اجتناب کنند.

وی بیان کرد: امروز (چهارشنبه) گرم‌ترین روز هفته بوده و بیشینه دما به بالاتر از ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

کمالی ادامه داد: اما روز پنج شنبه سامانه بارشی وارد گلستان خواهد شد که از پیامدهای آن افزایش ابر، بارش پراکنده و ریزش برف در ارتفاعات خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: کاهش محسوس دما، وزش باد و پدیده مه از دیگر پیامدهای این سامانه است.

طبق گفته وی این سامانه بارشی بامداد جمعه گلستان را ترک خواهد کرد.

کد مطلب 5673044

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