کشف ۷۸۰۰ نخ سیگار قاچاق درحوزه استحفاظی هنگ مرزی اترک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا حاتمی اظهارکرد: در پی گزارشات واصله مبنی بر قاچاق سیگار به داخل گمرک و جاسازی آن در بین بارهای خودروهای ترانزیتی و انتقال آن به کشور ترکمنستان موضوع به طور ویژه در دستور کار فرمانده گروهان مرزی اینچه برون قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان گلستان با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و شناسایی و تحت نظر داشتن سوژه مورد نظر، افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی اقدام به گشت زنی نامحسوس در محل‌های از پیش تعیین شده می نمایندکه در حین گشت زنی د ر محوطه گمرک به شخصی مظنون که طی بررسی انجام شده از وسایل همراه وی جمعاً هفت هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و برای وی پرونده تشکیل و کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل پاسگاه شهید سلیمانی شد.

حاتمی بیان کرد: مرزبانان این مجموعه با تلاش و حساسیت بالا با هرگونه جرایم مرزی از جمله ورود و خروج غیر مجاز، شکارچیان غیر مجاز، مشروبات الکلی و غیره مقابله خواهند کرد.