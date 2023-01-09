تایوان دومین رزمایش نظامی چین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات تایوان امروز دوشنبه برگزاری دومین رزمایش‌ ارتش چین در کمتر از یک ماه در اطراف این جزیره را محکوم کردند؛ به گفته مقامات تایوان هم‌زمان با برگزاری رزمایش‌های چین، بیش از 57 جنگنده ارتش چین را در اطراف تایوان مشاهده کرده‌اند.

ارتش چین دیروز یکشنبه اعلام کرد در آب‌های تایوان و حریم هوایی این جزیره رزمایش‌های نظامی انجام داده است.. «شی یی»، سخنگوی فرماندهی ارتش چین در این ارتباط گفت: «ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) تمرینات نظامی را روز یکشنبه در آب‌ها و حریم هوایی تایوان به منظور آزمایش اثربخشی رزمی نیروهای چینی برگزار کرد.»این سخنگوی ارتش چین در بیانیه‌ای افزود: «در ۸ ژانویه، فرماندهی گشت‌های رزمی مشترک، انواع مختلف تمرینات نظامی عملی را در دریا و حریم هوایی اطراف جزیره تایوان انجام داد.»

در این بیانیه آمده است که هدف از این رزمایش بررسی توانایی‌های رزمی مشترک نیروها و مقابله قاطعانه با اقدامات تحریک آمیز نیروهای خارجی و تحرکات جدایی طلبان حامی استقلال تایوان بوده است.

اوضاع در اطراف جزیره تایوان پس از آن تشدید شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه اوت سال گذشته از این جزیره پرچالش بازدید کرد. پکن سفر پلوسی را ژست حمایت از جدایی طلبی عنوان کرد و چنین سفری را محکوم کرد و پس از آن تمرینات نظامی گسترده‌ای را در مجاورت این جزیره به راه انداخت. همچنین از آن زمان تاکنون چندین کشور از جمله فرانسه، آمریکا و ژاپن، هیئت‌های خود را به جزیره تایوان اعزام کرده اند که باعث افزایش تنش در تنگه تایوان شده است.

تایوان که از سال ۱۹۴۹ به طور مستقل از سرزمین اصلی چین اداره می‌شود، همچان محل مناقشه دولت چین است. پکن این جزیره را استان داخلی خود می‌داند، در حالی که تایوان خود را خودمختار می‌داند، هرچند هنوز از اعلام استقلال خودداری کرده است. پکن با هرگونه تماس رسمی کشورهای خارجی با تایوان مخالف است و حاکمیت چین بر این جزیره را غیرقابل انکار می‌داند.