به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامه «به عشق حاج قاسم» روز پنجشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۰ در مسجد امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

این‌برنامه به منظور پاسداشت این شهید والامقام با حضور نوجوانان شهر تهران دختران دهه هشتادی با تشییع پیکر پاک شهید گمنام و تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم «حمیدرضا اسداللهی»، «محمدحسین حدادیان» و «عارف رضوانی» میزبان عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت و اقشار مختلف مردم است.

اجرای برنامه‌های متعدد فرهنگی از جمله عهد با سردار سلیمانی، مسابقه کتابخوانی و اهدای جوایز متبرک به پرچم حرم امام رضا (ع) از دیگر عناوین فعالیت‌های تعریف شده به منظور گرامیداشت سومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در ویژه برنامه «به عشق حاج قاسم» است.

این برنامه توسط دختران دهه هشتادی با مشارکت اتحادیه انجمن دانش آموزی شهر تهران، فرهنگسرای خانواده و همکاری شهرداری منطقه ۶ برگزار می‌شود.

علاقه مندان جهت حضور در برنامه یاد شده می‌توانند به مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران مراجعه کنند.