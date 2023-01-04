به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با موضوع پیشگیری از جرایم اولویتدار به ریاست دکتر محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان و با حضور اعضا این شورا در محل دادگستری استان همدان تشکیل شد.
محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان در این جلسه، ضمن تسلیت سومین سالروز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛ مردمیبودن و حضور در میدان عمل را از مبانی اعتقادی وی دانسته و بیان کرد: تراز شهید سلیمانی، تراز بالایی بوده و خود مدرس مکتب خویش است و آموزههای این شهید بزرگوار آموزههای اعتقادی و اخلاقی برای کل عالم هستی است و رمز ماندگاری ایشان ایمان و عمل صالح وی بود.
وی در خصوص راهکارهای کاهش جرایم مهم در سطح استان مطالب مبسوطی را بیان و به تشکیل هیأتهای اندیشهورز پیرامون جرایم اولویتدار و آسیبشناسی علل شکلگیری و وقوع این جرایم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان طی دستوری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خواستار بررسی دقیق و انجام کارشناسی منطقی پیرامون افزایش نرخ برخی از جرایم شدند.
عدالتخواه با اشاره به اثربخشی هیأت اندیشهورز عنوان کرد: این هیأت با مشارکت دستگاههای قضائی، امنیتی و حاکمیتی باید موضوعات و وقایع مهم را مورد بررسی قرار داده و در راستای آسیبشناسی و رفع و برطرف نمودن مشکلات و ارائه راهحل مناسب اقدام نمایند.
وی در خاتمه سخنان خود خواستار تلاش و همت جدی مسئولین در رفع مشکلات مردم و کاهش معضلات اجتماعی شدند.
عباس نجفی، معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز در این جلسه ضمن اشاره به نرخ جرایم اولویتدار در استان و لزوم برنامهریزی جامع و اثرگذار در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: کاهش جرایم اولویتدار منوط به همکاری اثربخش تمامی دستگاههای متولی است زیرا برخی از این جرایم مخل امنیت عمومی و آرامش مردم است که بیش از هرچیزی دارای اهمیت است.
وی به طرح ابتکاری رئیس کل محترم دادگستری استان همدان در راستای اصلاح و باز اجتماعی نمودن مجرمین با عنوان مستعدین تحول اشاره نموده و ابراز کرد: پس از تصویب این طرح در شورای تأمین استان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام به برگزاری کارگاههای مذکور برای جامعه هدف نموده که بازخورد مناسبی از مخاطبین کارگاهها دریافت نمودیم.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت برگزاری اینگونه کارگاهها در سطح جامعه، خاطر نشان کرد: ما باید تمام تلاش خود را برای اصلاح مجرمین و بزهکاران انجام داده و آنها را به درون جامعه و خانوادههایشان بازگردانیم زیرا باز اجتماعی شدن این افراد نقش مهمی را در کاهش جرایم ایفا خواهد کرد.
در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه در حیطه مسئولیتهای خویش به تشریح اقدامات و عملکرد اداره تحت مدیریت خود پرداخته و نقطه نظرات خویش را پیرامون دستور کار جلسه بیان نمودند.
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