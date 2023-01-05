به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سیدصولت مرتضوی به همراه تعدادی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در جریان آخرین روند اجرای فعالیت‌های صندوق در دولت مردمی سیزدهم قرار گرفت.

مرتضوی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مجموعه مدیران صندوق، کارکنان و کارگزاران، گفت: اقدامات خوب و جدی از زمان استقرار دولت سیزدهم در این صندوق انجام گرفته است که امیدوارم همین روند با قوت و قدرت در ستاد و استان‌ها ادامه داشته باشد. بهبود شاخص‌های عملکردی و حفظ پایداری صندوق (تعادل در منابع و مصارف) همانند گذشته، در آینده نیز بر اساس برنامه عملیاتی راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور صندوق از بنگاه داری به سوی سهام داری به همراه نظارت عالیه در راستای افزایش پرداخت مستمری صندوق را بسیار خوب ارزیابی کرده و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا بنا شده است که تمام مطالبات صندوق‌ها پرداخت و تسویه شود.

مرتضوی تحقق حداکثری عدالت اجتماعی را هدف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: فشار بر اقشار ضعیف و کم برخوردار را به صورت کامل حس می‌کنیم ولی باید با تدابیر رئیس جمهور و برنامه‌های دولت، در راستای کاهش دغدغه‌های اقتصادی این قشر شریف و مقاوم تلاش کرد. گفت: هدف از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه کردن زندگی سالمندی و حفظ عزت و کرامت کهنسالان روستایی و عشایری، جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، بالا بردن سطح زندگی روستاییان و عشایر، کاهش اختلاف طبقاتی، جلوگیری از فقر و کاهش دغدغه معیشتی در دوران سالمندی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان و باز توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.

بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان و عشایر نیز رویکرد مجموعه صندوق را تحول گرایی و برنامه محوری همراه با نگاه انقلابی و جهادی با تأکید بر سرعت، دقت و خلاقیت عنوان کرده و گفت: به منظور تحقق عدالت اجتماعی در جامعه هدف و در راستای عملیاتی نمودن بیانیه مأموریت صندوق، برنامه عملیاتی و راهبردی پنج ساله با افق ۱۴۰۵، با هدف تبدیل صندوق به برترین صندوق بیمه اجتماعی در کشور تدوین و اجرایی شد.

وی ضمن تأکید بر رشد و تعالی؛ یادگیری مستمر و مسئولیت پذیری به عنوان ارزش‌های محوری صندوق، به بیان برخی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی فعلی و مورد انتظار صندوق در بخش‌های رشد متوازن ضریب پوشش بیمه اجتماعی، افزایش بیمه شده جدید، تنوع بخشی و بهبود سطح کیفی و کمی خدمات و دسترسی آسان به خدمات پرداخت. وی از راه‌اندازی بیمه تکمیلی این صندوق در استان‌های همدان، اصفهان و آذربایجان‌شرقی برای اولین بار خبر داد و افزود: جذب یک میلیون نفر بیمه شده جدید در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری شده است.

برقراری، رشد ۴۵ درصدی تعداد بیمه‌شدگان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این صندوق در دولت سیزدهم عنوان و تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم شاهد افزایش ۳۸۹ هزار نفری تعداد بیمه‌شدگان این صندوق بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ۲۲ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه با اعتبار ۹۶ میلیارد تومان بدون کارمزد در سال ۱۴۰۱ به مستمری‌بگیران این صندوق از دی ماه پرداخت خواهد شد.

در پایان این نشست صمیمی احکام ۶ نفر از مستمری بگیران صندوق (سالمندی، ازکارافتادگی کلی، بازماندگان متوفی) توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایشان اهدا شد.