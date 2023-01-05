به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی «رویداد اردبیل ۲۰۲۳» پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو اظهار کرد: «رویداد اردبیل ۲۰۲۳» یک فرصت مهم برای اردبیل و ایران است که باید از تمامی ظرفیتها برای برگزاری این رویداد استفاده شود.
وی با بیان اینکه ما در این راستا به دنبال برگزاری تعدادی برنامه روتین نیستیم، گفت: اردبیل استان مهم و محوری در تاریخ ایران است که میخواهیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور بیان کرد: اردبیل با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در حوزه گردشگری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو انتخاب شده است که باید از این فرصت استفاده شود.
شالبافیان ادامه داد: از نظر تأمین اعتبار برای اجرای برنامهها با تمام توان پیگیر هستیم و اگر برنامههای شاخصی پیش بینی شود فکر نمیکنم مشکلی در تأمین اعتبار وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد استانی «رویداد اردبیل ۲۰۲۳» پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو با حضور معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، استاندار اردبیل، مدیرکل میراثفرهنگی استان و مسئولین دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
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