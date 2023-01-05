رونمایی از تمبر یادبود مجموعه تاریخی طاق بستان ظرف یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب نیا ظهر پنجشنبه طی نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت نود و یکمین سالگرد ثبت ملی طاق بستان در سالن جلسات پایگاه ملی طاق بستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: آثار تاریخی طاق بستان در سال ۱۳۱۰ ثبت ملی شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اثر تاریخی طاق بستان حدود ۱۶ سال است که در فهرست موقت میراث جهانی قرار گرفته بر اساس تجربیات سالهای گذشته در نظر داریم تا ۲ سال آینده نیز این اقدام را به طور جدیتر دنبال کرده و این اثر را ثبت جهانی برسانیم.
سرپرست پایگاه ملی طاق بستان استان کرمانشاه با اشاره به تدوین پرونده ثبت جهانی طاق بستان با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: در این پرونده مرمت درخت «رحمت» به عنوان یکی از آثار فاخر در این مجموعه تاریخی را تا پایان سالجاری را در دستور کار قرار دادیم.
طالب نیا ادامه داد: یکی دیگر از این اقدامات برنامهریزی برای چاپ و رونمایی از تمبر یادبود مجموعه فرهنگی تاریخی طاق بستان تا ۲ ماه آینده خواهد بود که با کمک دستگاههای مربوطه در حال پیگیری است.
وی با تاکید به آمادهسازی محوطه مجموعه تاریخی طاق بستان، خاطرنشان کرد: نور پردازی ویژه این محوطه برای معرفی این مجموعه تاریخی در شب و همچنین ایجاد یک مسیر پیادهروی برای معلولین نیز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست پایگاه ملی طاق بستان استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه اثر تاریخی طاق بستان آخرین پرده فاخر هنری و شاخصترین هنرهای ایران باستان است که باید ظرفیت مرکز مطالعات ساسانیان به منظور انجام پژوهشهای داخل و خارج از کشور ایجاد شود و آن را به یک پژوهشکده حرفهای تبدیل کنیم که پیگیر آن هستیم.
طالب نیا با بیان اینکه اثر تاریخی طاق بستان نزدیکترین سایت تاریخی کشور به فرودگاه است، اضافه کرد: همچنین با توجه به قرار داشتن این مجموعه تاریخی در بافت شهری و داشتن پتانسیلهای بالا میتوان این مجموعه را به مرکز گردشگری غرب کشور تبدیل کرد.
وی در پایان پرونده ثبت جهانی طاق بستان را پروژهای عظیم دانست و افزود: طاق بستان استان کرمانشاه قلب تپندهای است که باید با همکاری دستگاهها و رسانهها در جهت شکوفا کردن آن تلاش شود.
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