نورالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اجرای پروژه رسوب برداری در خلیج گرگان در قالب ۹ عملیات عمرانی در دست اقدام بوده که متوسط پیشرفت در بخش‌های مختلف ۵۵ درصد است.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان افزود: مجموع پیشرفت دایک های سه گانه شمال جزیره آشوراده و دایک ساحلی واقع در کرانه ساحلی بندرترکمن حدود ۷۶ درصد پیشرفت دارد.

وی بیان کرد: پیش بینی می‌شود انجام لایروبی خلیج گرگان سال آینده به پایان برسد.

عباسی ادامه داد: لایروبی خلیج گرگان و کانال‌های منتهی به این پهنه آبی با لایروبی ۵۸۰ هزار مترمکعب لایروبی از نیمه مسیر عبور کرده است.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: اکنون یک دستگاه لایروب کاترساکشن، یک دستگاه بارچ مسطح، ۱۵ دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه چرثقیل، سه دستگاه لودر، یک دستگاه لایروب، سه دستگاه تراکتور و ۲۱ دستگاه کامیون کمپرسی فعال برای اجرای پروژه لایروبی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان در منطقه وجود دارد.