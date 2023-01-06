برپایی جشنواره شترسواری در آق قلا زمینه ساز رشد گردشگری است

محمدجوادساوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جشنواره شتر سواری میتواند یک ظرفیت بسیار خوب برای جذب گردشگر و معرفی جاذبههای فرهنگی و ورزشی آق قلا باشد و آمادگی داریم با مشارکت شهرداری و سایر دستگاهها این جشنواره را برگزار کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: هر چند سابقه برگزاری جشنواره و مسابقه شتردوانی و شترسواری را در منطقه نداریم اما با توجه به اینکه آق قلا و برخی مناطق اطراف آن در استان گلستان مستعد پرورش شتر هستند، این پتانسیل آماده اجرایی شدن است.
وی گفت: آق قلا واقع در شمال استان با دارا بودن دشتهای وسیع و صحرا و اراضی یکپارچه یکی از سرزمینهای مستعد پرورش شتر محسوب میشود.
ساوری ادامه داد: بیابان های این منطقه یک ظرفیت بسیار خوب برای گردشگری بوده اما متأسفانه نتوانستیم به درستی بهره ببریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان بیان کرد: آمادگی داریم طرحهایی که در راستای توسعه ظرفیتهای گردشگری این شهر توسط شهرداری یا بخش خصوصی ارائه شود، در اولویت کاری قرار گرفته و ما حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.
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