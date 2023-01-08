محمدحسین توتونچیان تهیه‌کننده موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط نامساعد حاکم بر فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی در ماه‌های اخیر به‌ویژه در حوزه کنسرت‌ها توضیح داد: متأسفانه به دلیل شرایطی که طی این ماه‌ها در جامعه حاکم شده است، فضای مناسبی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد. موضوعی که باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه در گونه‌های مختلف با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی مواجه شوند و مسائل معیشتی آنها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است. این در حالی است که در بحبوحه التهابات و اتفاقاتی که شاهد بودیم طیف زیادی از مشاغل همچنان به کار مشغولند و روند طبیعی شغلی خود را طی می‌کنند. در حالی که اهالی موسیقی به دلیل حرف و حدیث‌هایی که در این زمینه به آنها نسبت داده می‌شود نمی‌توانند کنسرت یا برنامه زنده‌ای داشته باشند.

وی افزود: روی صحبت من با آن دسته از افرادی است که به هنرمندان برای ادامه روند شغلی خود، اعتراض می‌کنند. آیا این صحیح است که بسیاری از افراد که به عنوان معترض به این و آن، انواع و اقسام واژه‌های نادرست را در فضای مجازی نثار می‌کنند، خودشان به راحتی فعالیت شغلی شأن را انجام دهند و به بسیاری از هنرمندان شریف حوزه موسیقی که محل درآمدی غیر از موسیقی ندارند، می‌گویند باید کار خود را تعطیل کنید؟ بله من این را می‌پذیرم که اکنون شرایط اجتماعی ما در وضعیت عادی نیست. اما این هم قضاوت عادلانه‌ای نیست که خودمان سرکار برویم و فقط به اهالی موسیقی بگوییم: شما خیلی بیجا می‌کنید، فعالیت هنری دارید!

این تهیه‌کننده موسیقی تصریح کرد: طی ماه‌هایی که گذشت اظهارنظرهای متفاوتی از سوی بسیاری از هنرمندان فعال حوزه موسیقی درباره برگزار شدن یا نشدن کنسرت‌ها مطرح شد که هر کدام می‌تواند در چارچوب محتوایی خود مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. اما آنچه امروز درباره تعطیلی و بحران کنسرت‌ها از آن صحبت می‌کنم فقط متوجه قشر تهیه‌کنندگان و خوانندگان نیست که از لحاظ تراز مالی وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر مشاغل موسیقایی دارند. آنچه می‌گویم متمرکز بر یک نفر و دو نفر نیست، آنچه امروز از آن حرف می‌زنم متوجه بیش از چندصد نفر از هنرمندانی است که شغلی غیر از موسیقی ندارند و هرکدام تأمین کننده مالی خانواده‌های خود هستند. آنها در این مدت به طور کامل بی شغل شده‌اند و من اطلاع دارم که بسیاری از آنها ساز خود را به فروش گذاشته‌اند.

توتونچیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بحث درباره از سرگیری اجراهای زنده موسیقی دربرگیرنده نکات پیچیده و مهمی است که باید روی آن تحلیل‌های زیادی انجام داد. اما با توجه به فراگیری دو سال و نیمه کرونا و تعطیلی کنسرت‌ها در این ایام و توقف دوباره این اجراها پس از التهابات و اتفاقات اخیر، قشر فعال موسیقی را عملاً از فرآیند اقتصادی و شغلی خود به حاشیه رانده است. این هم خارج از انصاف است که هر قشری اکنون در حال فعالیت است، در یک قضاوت ناعادلانه به موزیسین‌های بگوید که شما نباید کار کنید.

وی در پایان صحبت‌های خود توضیح داد: من منکر اعتراض و انتقاد نیستم. اما اگر انتقاد می‌کنیم، اگر اعتراض می‌کنیم قبل از هر چیز ابتدا در خودمان دنبال عدل و انصاف باشیم و کمی واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم و با درنظر گرفتن همه ملاحظاتی که در این زمینه وجود دارد شرایطی را فراهم کنیم که هنرمندان فعال در حوزه موسیقی نیز فرصتی برای کار داشته باشند. شرایطی که قطعاً دربرگیرنده نکات و ملاحظات فراوانی است ولی هرچه هست می‌بایست موجب ایجاد شرایط بهتری برای این هنرمندان شریف باشد.