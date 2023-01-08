اسکان ۱۴۰ هزار زائر در کرمان طی دهه مقاومت

علی بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در طول ایام دهه مقاومت که از ۸ دی ماه شروع شده خدمات مردم محور به زائران ارائه شد که مهمان نوازی شهر سردار سلیمانی را ثابت کرد.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ موکب مردمی در مناطق مختلف استان کرمان به مردم خدمات دادند که ۲۸۰ موکب در شهر کرمان قرار داشت.

رئیس کمیته اسکان زائران مکتب سلیمانی تمرکز خدمات را در گلزار شهدا دانست و افزود: دستگاه‌های دولتی نیز برای تسهیل در خدمات با مردم همکاری لازم را انجام دادند.

وی گفت: طبق آخرین آمار ۱۴۰ هزار مسافر داخلی و خارجی در مراسم سومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند که این افراد حداقل یک شب در کرمان سکونت داشتند و البته آمار زائرانی که سفر یک روزه به شهر کرمان داشته‌اند محاسبه نشده است.