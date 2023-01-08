به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر سید محمد علی رضوی در مراسم بازدید مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: تدوین نقشه راه صمغ‌های بومی ایران با رویکردهای اصلی کاهش وابستگی به واردات صمغ‌ها و ایجاد زیرساخت‌های صادرات و توسعه فناوری با رویکرد افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری از اقدامات این موسسه به شمار می رود.

وی افزود: همچنین تدوین چارچوب کلی سند ملی توسعه زعفران مهمترین اقداماتی است که در این موسسه به منظور جلوگیری از خام فروشی و افزایش ایجاد ارزش افزوده در صنایع غذایی کشور انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت رویت پذیری مراکز پژوهشی و به منظور پیگیری مجدانه این موضوع، کارگروه رویت‌پذیری در موسسه تشکیل شده است.

وی در مورد اجرای ایده نشان غذای طیب در موسسه گفت: ایده اولیه این نشان در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی شکل گرفت که پیرو آن طرح مطالعاتی طراحی نشان غذای طیب در این موسسه اجرا شد که پس از آن طراحی مدل مفهومی زنجیره تولید نان طیب با همکاری بخش خصوصی اجرا شد.

رضوی با بیان اینکه این نشان در حال حاضر با همکاری آستان قدس رضوی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرحله تجاری سازی در سطح ملی و بین المللی است افزود: تعیین معیارهای کنترل کیفی در زنجیره تولید محصولات غذایی طیب در حال انجام است که هم اکنون موسسه کیفیت رضوی آستان قدس رضوی، طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی را برای محصولات خرما، پسته، برنج و زعفران با همکاری سازمان ملی استاندارد برعهده دارد.

همچنین دکتر صمد نژادابراهیمی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در بازدید از این موسسه پژوهشی که با هدف ارتقای آن به پژوهشگاه ملی انجام شده بود گفت: ارتقاء رویت پذیری دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری وابسته به وزارت علوم می‌بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه می‌توان با برنامه ریزی دقیق، جدی تر عمل کنیم تا فعالیت های شاخص پژوهشگاه‌ها و محققان ما بیشتر دیده شوند.

وی در مورد برند سازی غذای طیب بیان کرد: با توجه به پذیرش غذای حلال در سطح جهان می بایست نشان طیب را با انتشار مقالات بین المللی و یک استراتژی قوی، به گونه ای معرفی کنیم که قدرت رقابت با برند حلال را داشته باشد.

شناسایی چالش‌های ملی در ایمنی و امنیت غذایی

دکتر ابوالفضل پهلوانلو معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز در این مراسم گفت: شناسایی چالش‌های ملی در ایمنی و امنیت غذایی و ارائه راهبردهای برون رفت و پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی و نوآورانه صنعت غذای کشور جهت گیری های اصلی پژوهشی در برنامه دوم توسعه موسسه به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در این زمینه کاهش وابستگی صنایع غذایی کشور به مواد اولیه وارداتی، تمرکز بر جیره های غذایی گروه های خاص و شرایط اضطرار، توسعه روش های نوین برای کاهش ضایعات مواد غذایی و استفاده مجدد از آنها و پاسخگویی به نیازهای تکنیکی و نوآورانه واحدهای صنعتی، سازمان های علمی و اجرایی در حوزه صنایع غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی به توسعه ارتباطات صنعتی، پژوهشی و فناوری این موسسه در سال های اخیر اشاره و بیان کرد: از ابتدای راه اندازی مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه تاکنون ۲۵۱ قرارداد پژوهشی و فناوری با شرکت های صنعتی در حوزه تخصصی صنعت غذا منعقد شده است.

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افزود: امضای ۳۹ تفاهم‌نامه همکاری و انعقاد ۲۶ قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی خارج از کشور، عضویت در کارگروه بین‌المللی آسیا – اقیانوسیه پروبیوتیک ها بخشی از دستاوردهای این موسسه در حوزه ارتباطات بین الملل به شمار می رود.

پهلوانلو گفت: نمایه نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه بین‌المللی Scopus و کسب رتبه «بین‌المللی» از کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف و همکاری در تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور و انتخاب مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی تدوین این سند از دیگر دستاوردهای قابل ذکر این موسسه هستند.