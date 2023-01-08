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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

سازمان بازرسی شهرداری تهران اعلام کرد؛

تعدادی از مدیران اهمال‌کار توبیخ و برکنار شدند

تعدادی از مدیران اهمال‌کار توبیخ و برکنار شدند

معاون امور مناطق سازمان بازرسی شهرداری تهران از توبیخ و برکنار شدن تعدادی از مدیران شهرداری یکی از مناطق شمالی تهران در پی سهل انگاری در انجام مناسب برف روبی بارش‌های ۱۵ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرزادگان از توبیخ و برکنار شدن تعدادی از مدیران شهرداری یکی از مناطق شمالی تهران به دلیل سهل انگاری در انجام مناسب عملیات برف روبی بارش‌های ۱۵ دی ماه خبر داد و گفت: در خصوص بارش‌های اخیر همکاران خوب عمل کردند و موضوع خاصی نبود. اگرچه ترافیک برخی از این اتفاقات ارتباطی با نزولات آسمانی ندارد و طبیعت جوی است که مردم با خودروهای خود تردد بیشتری می‌کنند.

معاون امور مناطق سازمان بازرسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در یکی از مناطق مشکل داشتیم و دوستان مقداری دیر اقدامات خود را آغاز کردند که از این جهت سازمان بازرسی پیگیر این موضوع بود و منجر به توبیخ برخی دوستان در آن منطقه شد.

وی اظهار کرد: به جهت حفظ شأن کاری و آبروی همکاران از نام بردن منطقه معذورم.

کد مطلب 5676438

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    نظرات

    • حقیقت IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      1 0
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      ایکاش شهردار بعضی از مناطق مثل منطقه 22 را هم برکنار میکردند که کوچکترین سابقه و سواد و تصدی این سمت را ندارند.و کار مردم را برای یک امضا چندین هفته است معطل کرده اند.
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      1 0
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      حضرت علی خودش و یا افرادی رو میفرستاد تا ببینه افراد درست کارشون رو انجام میدن با مردم چطور رفتار میکن این در تاریخ هست که ناشناس ادم میفرستاده..چرا !چون بهش نگن بله بله ولی کار دیگه بکنن.طارف با هیچ بنی بشری نداشت.بازرسی.پلیس .امنیت.حفاظت.شورا ووو داریم چرا باید کسی کم کاری و اهمال کنه
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
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      کاری که خیلی زودتر باید میشد

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