به گزارش خبرنگار مهر، امیرزادگان از توبیخ و برکنار شدن تعدادی از مدیران شهرداری یکی از مناطق شمالی تهران به دلیل سهل انگاری در انجام مناسب عملیات برف روبی بارش‌های ۱۵ دی ماه خبر داد و گفت: در خصوص بارش‌های اخیر همکاران خوب عمل کردند و موضوع خاصی نبود. اگرچه ترافیک برخی از این اتفاقات ارتباطی با نزولات آسمانی ندارد و طبیعت جوی است که مردم با خودروهای خود تردد بیشتری می‌کنند.

معاون امور مناطق سازمان بازرسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در یکی از مناطق مشکل داشتیم و دوستان مقداری دیر اقدامات خود را آغاز کردند که از این جهت سازمان بازرسی پیگیر این موضوع بود و منجر به توبیخ برخی دوستان در آن منطقه شد.

وی اظهار کرد: به جهت حفظ شأن کاری و آبروی همکاران از نام بردن منطقه معذورم.