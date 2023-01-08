تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور از سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: در خرداد ۱۴۰۳، همه دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی خواهند داشت.

وی افزود: از آنجایی که در سال ۱۴۰۵ سابقه تحصیلی برای پایه دهم باید داشته باشیم لذا سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۵ در سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم تأثیر ۶۰ درصد قطعی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سابقه تحصیلی برای سال ۱۴۰۲ عدد ۴۰ درصد قطعی است، گفت: نکته قابل توجه این مصوبه نسبت به مصوبه قبلی مجلس شورای این است که در گذشته تأثیر مثبت داشتیم و صرفاً در پایه دوازدهم بود اما اکنون ۴۰ درصد قطعی است؛ برای کنکور ۱۴۰۳ نیز این تأثیر ۵۰ درصد قطعی و برای پایه دوازدهم است. برای سال ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی پایه یازدهم هم ایجاد می‌شود و سوابق یازدهم و دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد است.

کاظمی گفت: پیش‌دانشگاهی از سال ۱۳۹۲ حذف شد، در این سال‌ها موضوع بحث حذف کنکور مطرح بوده است و در قانون مجلس شورای اسلامی تأکید بر حذف کنکور و پذیرش از طریق سوابق تحصیلی بوده و قانون مشتمل بر سنجش و پذیرش کنکور است؛ در این سال‌ها قانون تبصره‌ها و تغییراتی با هدف ایجاد عدالت بیشتر و همچنین کاهش استرس و اثرات سو کنکور بر نظام آموزشی، داشته است.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که شیوه ارزشیابی به هر صورتی که انجام می‌شود، جهت دهنده به نظام آموزشی است، گفت: با توجه به اینکه شیوه ارزشیابی تستی است، این شیوه طبیعتاً نظام آموزشی را به همین سو خواهد کشید و می‌بینیم که در سال‌های اخیر آثار بحث تست در دوره ابتدایی ورود کرده است و از طرفی هم تلاش سه‌ساله دانش‌آموزان قرار است در یک آزمون سه، چهار ساعته ارزیابی شود که طبیعتاً بحث استرس و آینده یک فرد و دانش‌آموز است.

کاظمی تصریح کرد: با همه این جهات، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نقشه جامع علمی کشور تصمیم گرفت که نسبت به کنکور سراسری ورود کند و زمینه‌سازی برای اینکه توجه بیشتر به محتوای برنامه درسی در نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتد، انجام دهد و بر همین اساس مصوب شد که تأثیر کنکور تا سه سال آینده به حداکثر ۴۰ درصد برسد و سوابق تحصیلی برای ورود به مراکز آموزش عالی لحاظ شود.

وی درباره مصوبه شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ است و ابلاغ هم شده و از طریق جراید و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد؛ البته ابهاماتی هم بود مثلاً اگر یک دانش‌آموز یک عنوان درسی را جزو سوابق تحصیلی نداشت طبیعتاً هیچکدام از سوابق تحصیلی برایش منظور نمی‌شد. یا اینکه حتماً باید سوابق تحصیلی مرتبط می‌بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بی تن داشت: ابهاماتی در آن مصوبه وجود داشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مجدداً نسبت به بازنگری این مصوبه اقدام کرد و اصلاحات را انجام داد و اطلاع‌رسانی هم تا قبل از شروع سال تحصیلی در شهریور انجام شد.

وی درباره ماجرای اقتصاد حول کنکور، گفت: یکی از اهداف این مصوبه، ایجاد عدالت آموزشی بیشتر بود. ولی برخی افراد این موضوع را به‌گونه‌ای دیگر جلوه می‌دادند. نکته دیگر این است دو آزمون در سال وجود دارد ولی پذیرش یکبار انجام می‌شود؛ دانش‌آموزان برای پذیرش در دانشگاه یک نمره کل دارند که مشتمل بر دو بخش است.

کاظمی ادامه داد: این دو بخش شامل آزمون اختصاصی کنکور سراسری در دروس تخصصی و همچنین سوابق تحصیلی است که اینها نمرات تراز شده چه در آزمون تخصصی چه در سوابق تحصیلی است. سوابق تحصیلی هم مجموع دروس امتحانات نهایی است که به صورت هماهنگ کشوری برگزار می‌شود.