ضرورت توجه به گلستان در بودجه ۱۴۰۲

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: لایحه بودجه هنوز به مجلس نرسیده ولی آن چیزی که برای نمایندگان حائز اهمیت است، تدوین برنامه هفتم توسعه بوده که یک سال است تمدید شده ولی هنوز کامل نشده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه ۱۴۰۲ باید براساس برنامه هفتم، پایه ریزی شده و بعد از تدوین آن باید به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه بودجه بدون برنامه معنایی ندارد، اضافه کرد: دو ماه تا پایان سال باقی مانده و دولت باید در این زمینه زودتر اقدام کنند.

سنگدوینی گفت: تمام رایزنی‌ها را برای افزایش میزان بودجه مخصوصاً در سرفصل‌هایی که دچار محرومیت و کمبود هستیم، انجام خواهیم داد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گلستان، استان کشاورزی بوده اما به خام فروشی مبتلا است و باید در زمینه تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع تکمیلی و ماندن ارزش افزوده در استان اقدام عاجلی اندیشیده شود.

سنگدوینی اضافه کرد: در زمینه آب شرب و کشاورزی مشکلات جدی داریم و علی رغم اینکه وزارت نیرو، اعتبارات این بخش را افزایش داده اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی است.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌های گلستان فرسوده هستند، گفت: باید توجه ویژه ای به این بخش در لایحه بودجه شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی از پیگیری پتروشیمی گلستان خبرداد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه بعد از ۱۸ سال بزودی آغاز خواهد شد و مشکل ۹۰ هزار سهامدار آن برطرف می‌شود.

طبق گفته سنگدوینی، پتروشیمی می‌تواند هزاران اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و نیاز استان و کشور را تأمین کند.

وی افزود: توجه به اقتصاد دریا، استفاده از سواحل و بنادر و گردشگری دریایی از دیگر مسائلی است که باید دولت آن را به طور جدی مد نظر قرار دهد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری گلستان صفر است و هیچ حرکتی را در این بخش شاهد نیستیم و باید وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در راستای رونق این بخش ورود کند.

سنگدوینی توضیح داد که گردشگری می‌تواند جای نفت را بگیرد و با توجه به وجود اقالیم و اقوام مختلف و وجود صنایع دستی متنوع، می‌تواند به درآمدزایی کند.