حوزویان و مردم قم با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ حوزویان و مردم انقلابی و ولایتمدار شهر مقدس قم در پی اهانت صورت گرفته از سوی نشریه فرانسوی نسبت به ساحت مقام معظم رهبری صبح یکشنبه از ساعت ۱۰ در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در این اجتماع عظیم شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویری از مقام معظم رهبری و سردادن شعارهای علیه مسئولان نشریه فرانسوی قدام این نشریه در هتک حرمت به مقدسات، مرجعیت و رهبری شیعه را محکوم کردند.

دروس حوزه‌های علمیه قم نیز امروز به بهانه برگزاری این اجتماع تعطیل اعلام شده بودو بسیاری از طلاب اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در این مراسم که به دعوت نهادهای حوزوی از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد حضور یافتند.

آیت الله اعرافی رئیس حوزه‌های علمیه، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله مقتدایی عضو شورای عالی مدیریت حوزه نیز در این اجتماع بزرگ حضور داشتند.

جمعی از طلاب رزمی تبلیغی تیپ ۸۳ امام صادق نیز با بر تن کردن لباس نظامی در این مراسم حضور داشته و آمادگی خود را برای دفاع از جایگاه ولایت فقیه اعلام داشتند.

جمعی از طلاب خواهر جامعه الزهرا نیز با حضور در این اجتماع اعتراضی، با در دست داشتن تصاویری از مقام امام راحل، مقام معظم رهبری و حاج قاسم سلیمانی با آرمان‌های امام راحل، شهدا و همچنین مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

در این مراسم، اجتماع کنندگان شعارهایی علیه سیاستهای دوگانه غرب در قبال آزادی بیان سر دادند و اهانت به مقدسات مسلمانان و شیعیان را به شدت محکوم کردند.

«خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست، علمدار ولایت حوزویان فدایت، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، مرگ بر آمریکا مرگ، بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل» از جمله شعارهای تجمع کنندگان در این اجتماعی اعتراضی بود.