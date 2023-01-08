به گزارش خبرنگار مهر، امین جمشیدی امروز یکشنبه در جمعه خبرنگاران با اشاره به برگزاری اردوی تیم فوتبال دانش‌آموزی لرستانی برای حضور در مسابقات کشوری، اظهار داشت: از ماههای قبل بخش نامه این اردو را برای حضور دانش آموزان با استعداد در رشته فوتبال به آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌های استان ارسال کردیم و متعاقباً آن مربیان با حضور در شهرستان‌ها بازیکنان مستعد را شناسایی و به این اردو فراخوانده‌اند.

وی به اعلام آمادگی سه شهرستان با تیم کامل در این اردو خبر داد و افزود: سایر بازیکنان از شهرهای دیگر با دعوت استعداد یاب ها که در شهرستان‌ها حضور یافتند انتخاب شدند و در نهایت حدود ۱۵۰ فوتبالیست دانش آموز به اردو عمومی دعوت شدند.

معاون آموزش و پرورش لرستان، گفت: بعد از این اردو ۴۰ نفر انتخاب شده‌اند که زیر نظر مربیان در اردو حضور خواهند داشت و سرانجام لیست ۱۸ نفره نهایی توسط کادر فنی برای حضور در مسابقات کشوری تا هفته آینده اعلام خواهد شد.

جمشیدی با بیان اینکه در این اردو بازیکنانی از شهرهای الیگودرز، نورآباد، الشتر، کوهنانی، پلدختر، خرم آباد و سایر مناطق استان حضور دارند، تصریح کرد: مسابقات فوتبال دانش آموزان قهرمانی کشور ۲۵ بهمن ماه به میزبانی آبادان برگزار خواهد شد.

وی، افزود: «بهزاد پشت دار» با مدرک B مربیگری آسیا، استعداد یاب رسمی فدراسیون فوتبال و از دبیران ورزش استان سرمربی تیم فوتبال استان را بر عهده دارد.