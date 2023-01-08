عیادت مدیران فدراسیون فوتبال از پیشکسوت داوری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی و خداداد افشاریان، اعضا هیات رئیسه، هدایت ممبینی، دبیرکل و غلامرضا سلیمانی، مسول اجرایی دپارتمان داوری فدراسیون امروز با حضور در منزل محسن زمانی داور بین المللی پیشین فوتبال کشور با وی دیدار و گفت و گو کردند.

در کارنامه ورزشی زمانی، چهار بار قضاوت دربی استقلال ـ پرسپولیس، بازی‌های تیم‌های اروپایی در دورۀ مقدماتی جام جهانی آلمان (۱۹۷۴)، بازی‌های تیم‌های اروپایی در دورۀ مقدماتی المپیک (۱۹۷۳)، دوبار قضاوت فینال ارتش‌های جهان (۱۹۷۵ و ۱۹۷۶)، فینال بازی‌های المپیک (۱۹۸۰) بین تیم‌های شوروی و لهستان، جام ملت‌های آسیا (تهران، ۱۹۷۴)، فینال دو دوره جوانان آسیا (۱۳۵۱ و ۱۳۵۵) دیده می‌شود.

وی در سال ۱۳۷۳ و در دیدار دوستانه تیم های استقلال ایران و گرمیو برزیل در ورزشگاه آزادی از قضاوت کناره گیری کرد.