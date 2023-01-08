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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۵۳

عیادت مدیران فدراسیون فوتبال از پیشکسوت داوری ایران

عیادت مدیران فدراسیون فوتبال از پیشکسوت داوری ایران

جمعی از مدیران فدراسیون فوتبال از پیشکسوت ارزنده داوری فوتبال کشور عیادت به عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی و خداداد افشاریان، اعضا هیات رئیسه، هدایت ممبینی، دبیرکل و غلامرضا سلیمانی، مسول اجرایی دپارتمان داوری فدراسیون امروز با حضور در منزل محسن زمانی داور بین المللی پیشین فوتبال کشور با وی دیدار و گفت و گو کردند.

در کارنامه ورزشی زمانی، چهار بار قضاوت دربی استقلال ـ پرسپولیس، بازی‌های تیم‌های اروپایی در دورۀ مقدماتی جام جهانی آلمان (۱۹۷۴)، بازی‌های تیم‌های اروپایی در دورۀ مقدماتی المپیک (۱۹۷۳)، دوبار قضاوت فینال ارتش‌های جهان (۱۹۷۵ و ۱۹۷۶)، فینال بازی‌های المپیک (۱۹۸۰) بین تیم‌های شوروی و لهستان، جام ملت‌های آسیا (تهران، ۱۹۷۴)، فینال دو دوره جوانان آسیا (۱۳۵۱ و ۱۳۵۵) دیده می‌شود.

وی در سال ۱۳۷۳ و در دیدار دوستانه تیم های استقلال ایران و گرمیو برزیل در ورزشگاه آزادی از قضاوت کناره گیری کرد.

کد مطلب 5676834

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