درگیری در نور منجر به قتل جوان ۲۶ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری منجر به چاقوخوردگی، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ رویان برای بررسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد، جوانی ۲۶ ساله بر اثر ضربه جسم سخت از ناحیه قلب مجروح و متأسفانه بر اثر خونریزی زیاد فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نور گفت: مأموران آگاهی و انتظامی با کار اطلاعاتی و بررسی صحنه جرم، قاتل که فردی ۲۱ ساله بوده را شناسایی و به همراه همدستش که در نزاع مشارکت داشته در کمتر از ۴ ساعت دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاهشان یک قبضه سلاح سرد کشف کردند.

سرهنگ قلی پور با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه انگیزه خود از وقوع قتل اختلاف قبلی اعلام کرد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.