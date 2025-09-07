دستگیری کلاهبردار ۱۲۰ میلیارد ریالی در شهرستان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نیکپور اظهار داشت: در پی وصول پروندهای از سوی مرجع قضائی مبنی بر دستگیری یک محکوم متواری با سوابق متعدد کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با ترفندهای متقلبانه و واگذاری زمینهایی که هیچگونه مالکیتی در آنها نداشته، اقدام به اغفال شاکی و خرید لوازم و قطعات ماشینآلات سنگین به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نور ادامه داد: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در حوزه قضائی چمستان روستای بنفشهده شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
سرهنگ نیکپور در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
نظر شما