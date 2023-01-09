عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد از تاریخ ۱۷ دی تا پایان سال جاری را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که ۱۸ دی ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۵۳۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش احد عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۱۴۰۱/۱۳۵۳۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال می‌گردد.

ضمناً اخذ عوارض ۰/۵ (نیم) درصد موضوع جز او تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ نیز الزامی است.