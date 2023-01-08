مدارس اردبیل فردا تعطیل شد/تداوم آموزش غیرحضوری در بستر«شاد»

حسن اسکندرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه اظهار کرد: فعالیت آموزشی همه دورههای آموزشی در شهرهای سری صبح و عصر در شهرهای؛ اردبیل، ارشق، سرعین، شاهرود، هیر، نیر، لاهرود، نمین و مشکین شهر به دلیل بارش برف و برودت هوا، سری صبح و عصر تعطیل خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستان گرمی، انگوت و خورش رستم دورههای پیشدبستانی و ابتدایی و در کوثر دورههای پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه سری صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری خواهد بود.
رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه آموزشها به صورت غیرحضوری خواهد بود، افزود: معلمین و مربیان آموزش و پرورش در شبکه شاد تدریس دروس را با حضور دانش آموزان پیگیری خواهند کرد.
اسکندرزاده بیان کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشتههای نظری و امتحانات پایه نهم مدارس راه دور هماهنگ استانی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
نظر شما