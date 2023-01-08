اساسنامه منطقه آزاد اینچه برون در شورای نگهبان تأیید شد

سید محمد دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یکی از موضوعاتی که در تحولات اقتصادی گلستان مهم است و در سفر رئیس جمهور هم جزو مطالبات اصلی ما بود، منطقه آزاد اینچه برون بود که بعد از پیگیریهای مکرر استان این امر به ثمر نشست و شورای نگهبان کلیت اساس نامه را با جزئیات پیوست نقشهای آن تأیید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: اساسنامه منطقه آزاد اینچه برون برای ابلاغ به استان، به دبیرخانه منطقه آزاد کشور رفته و در کمتر از یک ماه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد مشخص خواهد شد و عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وی از انجام فاز مطالعاتی منطقه آزاد خبرداد و اضافه کرد: فاز صفر مطالعاتی تمام شده و فاز یک آغاز شده است و منتظر هستیم که مشاور فاز دوم را ارائه دهد و با اتمام آن، دهه فجر شاهد اخذ کد منطقه آزاد و شروع رسمی این منطقه خواهیم بود.
دهنوی گفت: تاکنون در زمینه ورود سرمایه گذار به منطقه اندکی تعلل داشتیم زیرا همه چیز باید براساس مطالعات منطقه و نیازمندیهای استان و کشور اتفاق میافتاد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: هم اکنون زون بندیهایی شکل گرفته و بعد از ابلاغ، واگذاری زمین در حوزههای مختلف لجستیکی، خدماتی، صنایع تبدیلی و غیره را پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در حال حاضر با بخش عمدهای از سرمایه گذارانی که در حوزههای غلات و مباحث لجستیکی و باری متقاضی بودند قراردادهایی منعقد شده و بخشی هم باید به تأیید منطقه آزاد برسد تا کار خود را آغاز کنند.
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