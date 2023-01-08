تصمیم جدی برای اخراج نیروهای آمریکایی اتخاذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «جاسم الموسوی» نماینده پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای خارجی از خاک این کشور و اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه شد.

وی افزود: نظامیان آمریکایی سو استفاده‌های زیادی را انجام داده اند که خارج از وظایف محوله به آنها در توافق ها با دولت ‌های عراق بوده است و این مداخلات به مانع تراشی در مسیر توسعه عراق با حمایت از عناصر خرابکار تبدیل شده است.

این نماینده عراقی در ادامه گفت: ما با شواهد و قرائن به همکاری آمریکایی‌ها با طرف‌هایی مانند داعش و القاعده که باعث نابودی عراق شدند اشاره می کنیم و برخلاف ادعاهای کاخ سفید، دولت آمریکا در حمایت از عراق و ارائه کمک به این کشور صادق نیست.

الموسی تاکید کرد: آمریکا تنها به دنبال منافع اقتصادی خود است و همین منافع مستلزم حضور در منطقه و دفاع از شرکای سیاسی است.

نیروهای اشغالگر آمریکایی از سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق مستقر هستند که بزرگترین پایگاه آنها «عین الاسد» در استان «الانبار» در غرب این کشور قرار دارد.

گفتنی است، مسئولان و مردم عراق، بارها بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان در راستای اجرای مصوبه پارلمان در این زمینه تاکید کرده اند.