پرداخت وام قرض الحسنه به بیماران خاص کرمانشاهی

رضا تحویلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت علاوه بر پرداخت هزینههای درمانی بیماران خاص و صعب العلاج تسهیلاتی نیز برای این بیماران در نظر گرفته است.
وی افزود: تسهیلات قرض الحسنه چهار درصد به بیماران خاص و صعب العلاج از سوی سازمان بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی پرداخت میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: بیماران خاص و صعب العلاج میتوانند با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت کرمانشاه نسبت به درخواست برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند.
تحویلیان بیان کرد: همچنین طی هفته گذشته جلسه بررسی پروندههای بیماران خاص در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار و پرداخت ۵۸۰ میلیون تومان به این بیماران مصوب شد.
وی خاطر نشان کرد: ۱۰۷ بیماری شامل انواع سرطان، دیالیز، پروانهای، پیوند کلیه و… جز بیماریهای خاص صندوق بیمه سلامت است.
نظر شما