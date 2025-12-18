به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیران انجمنهای بیماران خاص استان کرمانشاه، با قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه، خدمترسانی به بیماران خاص را توفیقی الهی دانست و گفت: گرهگشایی از مشکلات مردم بهویژه در حوزه سلامت، آثار و برکات فراوانی دارد.
وی با اشاره به تأکید پیامبر اکرم (ص) بر نعمت سلامت و امنیت، افزود: انسان زمانی به ارزش واقعی این نعمتها پی میبرد که آنها را از دست بدهد، از این رو توجه به حوزه سلامت باید در صدر اولویتهای مدیریتی قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیماران خاص با هزینههای سنگین دارو و درمان مواجه هستند، تصریح کرد: بسیاری از این بیماران به دلیل شرایط جسمی امکان اشتغال ندارند و وارداتی بودن بخشی از داروها، فشار اقتصادی مضاعفی بر آنان تحمیل میکند، بنابراین همه دستگاهها در قبال این قشر مسئولیت دارند.
حبیبی بر ضرورت تقویت پوشش بیمهای بیماران خاص تأکید کرد و گفت: بخشی از این موضوع در سطح استان قابل پیگیری است و بخشی دیگر نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است که از طریق وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت دنبال خواهد شد.
وی از پیگیری پرداخت تسهیلات و وامهای درمانی خبر داد و افزود: شورای هماهنگی بانکهای استان با حضور مدیران انجمنهای بیماران خاص تشکیل میشود تا بخشی از نیازهای درمانی این بیماران از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود.
استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت خیرین و واحدهای صنعتی بزرگ را راهکاری مؤثر در حمایت از بیماران خاص دانست و اظهار کرد: تجربه موفق مشارکت خیرین در حوزههایی مانند مدرسهسازی و مراکز دیالیز نشان داده است که اطلاعرسانی مناسب، انگیزه مشارکت را افزایش میدهد.
حبیبی با اشاره به توسعه مراکز دیالیز در استان طی یک سال گذشته گفت: ارائه خدمات درمانی به بیماران استانهای همجوار نیز انجام شده که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی همچنین توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه بیماران خاص را ضروری دانست و تأکید کرد: این انجمنها باید در اولویت حمایتهای اجتماعی، اعتباری و تسهیلاتی قرار گیرند تا بتوانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.
استاندار کرمانشاه اجرای طرحهای غربالگری سلامت در مدارس را اقدامی پیشگیرانه و کمهزینه عنوان کرد و افزود: پیشگیری از بیماریها هزینهای بهمراتب کمتر از درمان دارد و این موضوع با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان پیگیری خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد ایجاد پارک ویژه سالمندان در شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: این موضوع برای بررسی و اجرا به شهرداری کرمانشاه واگذار میشود و هر اقدامی که منجر به کاهش آلام بیماران و خانوادههای آنان شود، از حمایت کامل مدیریت استان برخوردار خواهد بود.
