۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

امام جمعه میامی:

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در میامی راه‌اندازی شود

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در میامی راه‌اندازی شود

میامی- امام جمعه میامی خواستار توجه بیشتر به توسعه فرهنگ دینی در شهرستان شد و گفت: راه اندازی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی میامی به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه در حوزه فرهنگ نیاز مبرم به حمایت شهرداری و سایر نهادهای مردم داریم، تاکید کرد: همراهی برای بهره گیری از ظرفیت‌های غنی فرهنگی میامی، الزام است.

وی افزود: تعامل ارکان مساجد برای اجرای برنامه‌های مختلف بسیار مهم است و اگر این تعامل وجود داشته باشد قطعاً شاهد موفقیت‌های خوبی در عرصه فرهنگ و هنر در مساجد خواهیم بود.

امام جمعه میامی همچنین با بیان اینکه راه اندازی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان میامی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در زمینه احداث فرهنگسرا در روستای محمد آباد نیز بررسی‌های لازم صورت گرفت.

عزیزی در ادامه گفت: بررسی پیوست فرهنگی ساخت مجتمع فرهنگی در مزار شهر میامی با نظارت شهرداری میامی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است و از مسئولان انتظار داریم عملکرد خوبی را در آن به نمایش بگذارند.

وی به برپایی نمایشگاه دائمی جبهه و جنگ در مجتمع فرهنگی مزار شهر میامی نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات تبیینی در شهرستان میامی برای نسل جوان، نیاز است.

