به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی میامی به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه در حوزه فرهنگ نیاز مبرم به حمایت شهرداری و سایر نهادهای مردم داریم، تاکید کرد: همراهی برای بهره گیری از ظرفیت‌های غنی فرهنگی میامی، الزام است.

وی افزود: تعامل ارکان مساجد برای اجرای برنامه‌های مختلف بسیار مهم است و اگر این تعامل وجود داشته باشد قطعاً شاهد موفقیت‌های خوبی در عرصه فرهنگ و هنر در مساجد خواهیم بود.

امام جمعه میامی همچنین با بیان اینکه راه اندازی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان میامی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در زمینه احداث فرهنگسرا در روستای محمد آباد نیز بررسی‌های لازم صورت گرفت.

عزیزی در ادامه گفت: بررسی پیوست فرهنگی ساخت مجتمع فرهنگی در مزار شهر میامی با نظارت شهرداری میامی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است و از مسئولان انتظار داریم عملکرد خوبی را در آن به نمایش بگذارند.

وی به برپایی نمایشگاه دائمی جبهه و جنگ در مجتمع فرهنگی مزار شهر میامی نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات تبیینی در شهرستان میامی برای نسل جوان، نیاز است.