به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله غلامپور ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل فنی و حرفه‌ای بوشهر با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر استان بوشهر جویای شغل هستند، اضافه کرد: فرزندان شاهد و ایثارگر پرچم داران راه ولایت هستند و با الگو پذیری از راه و منش شهدا بر سر عهد و پیمان‌های انقلاب پابرجا هستند و از هر تلاشی در جهت پیشرفت ایران عزیزمان دریغ نخواهیم کرد.

وی مهارت آموزی را پایه و اساس هر شغل و حرفه‌ای دانست و افزود: فرصت‌های قانونی بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمینه ایجاد اشتغال شامل اعطای تسهیلات و تسهیل شرایط اخذ بیمه‌ها از اقدامات بنیاد به منظور اشتغال این قشر است و در جهت توسعه اشتغال پایدار آموزش‌های مهارتی نیز برای جامعه هدف بر اساس ظرفیت‌های اشتغال در صنایع استان برگزار خواهد شد.

غلامپور با بیان اینکه همه جوانان جویای شغل زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان باید به سمت مهارت آموزی سوق داده شوند، گفت: تمامی اقشار به ویژه جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیلان باید از ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای حرفه آموزی استفاده کنند.