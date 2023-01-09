به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری صد و بیستمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه بیستم دی ماه ۱۴۰۱ گفت: در این جلسه یک نفر نماینده مطلع و تام الاختیار شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی شهرداری تهران انتخاب خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: انتخاب نمایندگان مطلع و تام الاختیار شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کمیته کاربست طرح‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی نیز در دستور کار اعضا شورا قرار دارد.

وی در پایان گفت: طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن، با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی نیز بررسی خواهد شد.