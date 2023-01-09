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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۰۵

در صد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران؛

طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران بررسی می‌شود

طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران بررسی می‌شود

سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران در جلسه آتی شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری صد و بیستمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه بیستم دی ماه ۱۴۰۱ گفت: در این جلسه یک نفر نماینده مطلع و تام الاختیار شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی شهرداری تهران انتخاب خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: انتخاب نمایندگان مطلع و تام الاختیار شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کمیته کاربست طرح‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی نیز در دستور کار اعضا شورا قرار دارد.

وی در پایان گفت: طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه بعدی آن، با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی نیز بررسی خواهد شد.

کد مطلب 5677754

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