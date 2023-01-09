احیای قانون تسهیل ازدواج/رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یامین پور در حساب شخصی خود در توئیتر اظهارداشت: بنابر گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا امروز به بیش از ۷۴۳ هزار نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج جمعاً به مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومن پرداخت شده است. این مبلغ حدود ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی همچنین در پاسخ به یکی از کاربران که پرسیده بود پس از پیگیری برای پرداخت وام ازدواج، پروژه دیگر معاونت جوانان چیست؟ گفت: از این کار مهم‌تر احیای مأموریت ستادی ملی و استانی و جایگاه فرابخشی، احیای چند ماده قانون تسهیل ازدواج، توسعه مشارکت اجتماعی هدفمند و شکستن انحصار در حمایت دولتی است. دو مورد مهم را هم بعد از تکمیل بعداً عرض خواهم کرد.