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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۳۳

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

احیای قانون تسهیل ازدواج/رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج

احیای قانون تسهیل ازدواج/رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به احیای قانون تسهیل ازدواج گفت: پرداخت وام ازدواج رشد ۳۵ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یامین پور در حساب شخصی خود در توئیتر اظهارداشت: بنابر گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا امروز به بیش از ۷۴۳ هزار نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج جمعاً به مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومن پرداخت شده است. این مبلغ حدود ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

احیای قانون تسهیل ازدواج/رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج

وی همچنین در پاسخ به یکی از کاربران که پرسیده بود پس از پیگیری برای پرداخت وام ازدواج، پروژه دیگر معاونت جوانان چیست؟ گفت: از این کار مهم‌تر احیای مأموریت ستادی ملی و استانی و جایگاه فرابخشی، احیای چند ماده قانون تسهیل ازدواج، توسعه مشارکت اجتماعی هدفمند و شکستن انحصار در حمایت دولتی است. دو مورد مهم را هم بعد از تکمیل بعداً عرض خواهم کرد.

کد مطلب 5677792

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