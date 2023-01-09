صلح موجب شکوفایی و پیشرفت می شود/ عراق جنگها را پشت سرگذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در دیدار فرستاده ویژه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر موضع ثابت عراق در حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد.
وی در دیدار جبریل الرجوب نماینده ویژه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح، بر موضع ثابت عراق در قبال مسئله فلسطین تأکید کرد و گفت که ملت عراق با همه قومیتها و طیفهایشان مسئله فلسطین را مسئله خودشان میدانند و بر حمایت از حقوق ملت فلسطین استوار خواهند ماند.
وی بر اهتمام عراق به ارائه کمکهای لازم در حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد و افزود که دولت عراق در پی تقویت همکاریهای مشترک با دولت فلسطین در حمایت از فلسطینیان است.
رئیس جمهور عراق با اشاره به تحولات عراق از جمله ثبات امنیتی و اقتصادی کنونی در این کشور گفت: این وضعیت به دولت برای اجرای مسئولیتهایش در خدمت به شهروندان کمک میکند. عراق بسیاری جنگها و مشکلات را پشت سر گذاشته و صلح است که موجب شکوفایی و پیشرفت میشود.
جبریل الرجوب نیز در این دیدار سلام گرم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به رئیس جمهوری عراق را ابلاغ و برگزاری موفق افتتاحیه جام ملتهای خلیج فارس را تبریک گفت و در ادامه تأکید کرد که این موفقیت مهم و آغاز سرزندگی و پویایی ورزش عراق و نشاندهنده ثبات امنیتی در این کشور است.
وی همچنین از جانب ملت و دولت فلسطین از مواضع تاریخی عراق در حمایت از مسئله فلسطین قدردانی و ابراز امیدواری کرد که عراق به وحدت موضع فلسطینیان کمک کند.
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