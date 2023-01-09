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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۱۹

۲۶ دی ماه آخرین‌مهلت ارسال مقالات به کنفرانس ملی بسکی است

۲۶ دی ماه آخرین‌مهلت ارسال مقالات به کنفرانس ملی بسکی است

گرگان- ۲۶ دی ماه آخرین فرصت ارسال مقالات به نخستین کنفرانس گردشگری سلامت و طبیعت درمانی بسکی در گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی و طبیعت‌درمانی در روزهای ۶ و هفت بهمن در گلستان برگزار می‌شود.

فراخوان ارسال مقالات به این کنفرانس ملی پیش از این اطلاع‌رسانی شده و تاکنون نیز استقبال خوبی از این رویداد صورت گرفته است.

کنفرانس دکتر بسکی دارای چهار کارگاه تخصصی است که مقالات ارسالی به‌صورت تخصصی در این کارگاه‌ها بررسی می‌شود.

آخرین‌مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به این کنفرانس تا پایان ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در این رویداد به سایت آن مراجعه کنند.

۲۶ دی ماه آخرین‌مهلت ارسال مقالات به کنفرانس ملی بسکی است

کد مطلب 5677831

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